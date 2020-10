Wéér die onderkin: zo voorkom je videobel-blunders

Marlous de Haan Ⓒ Leanne de Haan, Studio FADE

We zijn allemaal massaal aan het videobellen geslagen. Deze nieuwe virtuele meetings kunnen voor een hoop onrust, problemen en vooral ook vreemde situaties zorgen. Daarom schakelde VROUW expert in videobellen Marlous de Haan in. Zij schreef het boek Videobellen Etiquette en gaf ons 10 tips die je bij elke videomeeting kunt gebruiken.