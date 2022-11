’Noem me naïef, maar ik had nog nooit gay seks in een film gezien’

Gossip

Actrice Emma Thompson werd bedrogen door haar man: ’Ik leefde nog maar half’

Hollywoodster Emma Thompson was gebroken toen ze er in de jaren negentig achter kwam dat haar toenmalige echtgenoot, acteur Kenneth Branagh, een affaire had met actrice Helena Bonham Carter. In gesprek met The New Yorker vertelt ze hoe groot de impact van die ontdekking toen was.