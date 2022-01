Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie ’Ligt het dan aan mijn grenzeloze onhandigheid?’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

„Gisteren was het oorlog met een pot appelmoes. Iemand had me gezegd dat je de deksel heet moet maken en dan een klap op de achterkant geven. Zo gezegd, zo gedaan.”

Het begon ermee dat ik veiligheidsspelden nodig had. Of nee, het begon met ’a girl’s best friend’: geen diamanten, maar met deze kou een elektrische deken. Geweldig, ik had er een besteld en het is de beste aankoop sinds jaren. Heerlijk om ’s nachts warme voeten te hebben.