Vind jij het songfestivalnummer van S10 een top of een flop?

Volgens De Telegraaf is gisteren in Amsterdam het nummer ’De Diepte’ gepresenteerd. Dit is het nummer dat S10 gaat zingen op het Eurovisie Songfestival 2022 in Turijn van 10 tot en met 14 mei. Na de presentatie kreeg de zangeres een staande ovatie van het publiek. S10 liep emotioneel, maar vol trots het podium op.

„Het was heel gek. Een week voor de inzending sloot was dit nog een rough demo version van dit liedje, maar ik dacht dit voelt gewoon goed. Dat voel ik echt!” zei S10 tegen De Telegraaf.

Bookmakers

De bookmakers maken lijsten waarop zij de winkans per artiest voorspellen. Aan de hand van deze lijst kan je bijvoorbeeld wedden op wie het Eurovisie Songfestival gaat winnen en wie er in de finale komt.

Na de presentatie van haar inzending daalde S10 bij de bookmakers met vier plekken van de 16e plaats naar de 20e plaats. Deze voorspelling kan echter de komende tijd nog veranderen, omdat pas de helft van de deelnemers bekend zijn.

Nederlands nummer

De Diepte is een rustig Nederlands nummer. „Het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt”, zegt S10. In andere liedjes zong ze over donkere dagen en angsten.

De zangeres gaat dit lied in het Nederlands zingen in Turijn. De laatste keer dat Nederland een Nederlandstalig nummer presenteerde tijdens het Songfestival was in 2010 met Sieneke. Zij eindigde op de 14e plek met 29 punten in de halve finale, te weinig om door te gaan naar de finale. Denk jij dat S10 met een Nederlands gezongen nummer een goede kans maakt op het winnen van het Eurovisie Songfestival?

Reacties

Op Twitter stromen de reacties over de Nederlandse inzending binnen, die zowel positief als negatief zijn. Els vindt het nummer depressief.

Voor Nina is het al duidelijk wie de winnaar zal worden.

Sammy krijgt er kippenvel van.

Praat mee

Wat vind jij? Denk jij dat we goede kans maken op het Eurovisie Songfestival met De Diepte van S10? Of vind je het nummer niet geschikt voor het Songfestival? Praat mee via onze Facebookpagina!