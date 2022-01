’Op een van de mooiste winterdagen ooit nam ik afscheid van mijn moeder’

Ik draaide muziek in de auto waarvan ik dacht dat ze het mooi zou vinden. Dat was nog best lastig. Een paar maanden terug overleed mijn vader, hij ademde muziek. Mijn moeder was daar minder van. Ze hield van mooie dingen, van fijne stoffen, van glinsterende steentjes. Was mijn vader vooral auditief ingesteld, mijn moeder was meer gericht op het visuele. Zo’n zonsondergang, daar had ze van genoten. Maar ze zou hem niet zien vandaag. Daarvoor moet je naar buiten en als ze straks nog een keer naar buiten gaat, zal ze niets meer zien. Dan is ze er niet meer.

Vier weken

Het hele verhaal heeft nauwelijks vier weken geduurd. Zo zit ik met haar op het spreekuur bij haar arts: ’Sorry mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen’; zo ligt ze in een ziekenhuisbed in de huiskamer. De ademnood heeft haar haar stem afgepakt. En ze praatte zo graag. Het went, het geluid van een zuurstoftank. Net als de sticker op de deur die waarschuwt voor brandgevaarlijke apparatuur in de woning. Ik zie het niet eens meer.

Slotscène

Ik heb een klein kerstboompje naast haar bed gezet. ’In 2022 koop ik weer een grote voor je’, zeg ik. We weten allebei dat ik zowel haar als mezelf voor de gek houd. Er komt geen kerstmis 2022, niet voor haar. Onderweg haal ik mijn dochter op die in Utrecht studeert. Ze had vandaag de presentatie van een theaterstuk dat ze schreef. Over haar oma, die binnenkort sterft. Ook een gekke apotheose: ik belde haar dat het einde nu echt naderde, precies tijdens het beoordelingsgesprek. Alsof we het erom deden; de grootse slotscène. Toeval bestaat niet.

Huilen doe ik straks

Ze is magerder dan een paar dagen geleden. Alsof ze langzaam oplost. ‘Ik ga dood’, fluistert ze. ‘Ik wil niet opgebaard worden. En laat me maar cremeren. Zou dat pijn doen?’ ‘Nee’, zeg ik, ‘pijn is een signaal van de hersenen. Als je dood bent, werken je hersenen niet meer. Dan kunnen ze dus ook geen pijn meer registreren.’ Ik vind het prettig om dingen uit te leggen, beter dan huilen. Dat doe ik later wel.

Een nieuw jaar zonder ouders

De arts komt om alle voorbereidingen te treffen voor het definitieve einde. Ik ga een nieuw jaar in zonder moeder. En zonder vader. Mijn Brabantse wortels zijn losgerukt. Er is niets meer wat mij nu nog bindt aan de provincie waar ik ben geboren. Goed, er wonen nog wel familieleden, maar mijn directe verbindingen zijn verbroken. Als ik terugrijd naar het Noorden, staat de maan een stuk hoger. Niet meer goud, maar klein en wit. Het is de kortste dag van het jaar.

En dan denk ik aan Brabant, want daar wordt het donker.