Daghoroscoop 21 augustus

VANDAAG JARIG

U zit lekker in uw vel en u hebt charisma en zelfvertrouwen. Ook financieel lijkt het mee te zitten, dus investeer ook in uzelf, zodat u eruit ziet als iemand die het goed gaat. U kunt veel geld verdienen en uitgeven, maar pas op, het tij kan altijd keren, dus zorg voor iets achter de hand.

RAM

U weet dat u er goed uitziet en dat maakt u vandaag onweerstaanbaar. Kleedt u smaakvol en draag mooie accessoires, maak een afspraak en ga uit eten. Zoek de zonzijde op van het leven; er is iemand die u graag gezelschap zal houden.

STIER

Ga vanochtend meteen aan de slag; u zult opgelucht zijn als u een paar zaken achter de rug hebt. Let op calorieën en natuurlijke ingrediënten als u levensmiddelen koopt en mijd dik- makers en kant- en-klaar maaltijden.

TWEELINGEN

Kleding die u recent kocht kan tegenvallen. Breng het terug zolang het nog kan. Weersta de verleiding te gokken, niet met geld en niet in de liefde. Voor een terloopse vrijerij zult u moeten boeten. Verwacht niet te veel van anderen.

KREEFT

Door uw charme te gebruiken kunt u meer gaan verdienen. Zorg dat u in de smaak valt bij iemand of een speciaal gezelschap. Als mensen u aardig vinden kunt u meer tot stand brengen dan u zelf denkt.

LEEUW

U bent redelijk populair en weet mensen te charmeren. Gebruik uw fantasie als u nog alleen bent en een nieuweling(e) wilt verleiden. Gehuwden moeten hun partner weer eens hun liefde verklaren; ieder mens staat daarvoor open.

MAAGD

Een goed moment voor het afhandelen van oude zaken. U zult er een prettig gevoel aan overhouden. Maak in de liefde gevoelens ondergeschikt aan ambities. Veiligheid of prestige geven in een relatie minder voldoening dan toewijding.

WEEGSCHAAL

Uw magnetisme maakt u populair onder vrienden en bij geliefden. Uw reputatie werkt in uw voordeel. Bedenk een nieuwe manier om uw talenten te gelde te maken. Verzorg uw uiterlijk; u kunt in de spotlights terechtkomen.

SCHORPIOEN

Wees dankbaar voor alles wat u hebt en toon dat ook. Door de dingen die u voor anderen hebt gedaan en het medeleven dat u hebt getoond zullen mensen zich graag voor u inspannen. Er kan u een verrassing worden bereid.

BOOGSCHUTTER

Uw uitstraling maakt u populair en het zal u geruststellen dat u nog steeds in staat bent doeltreffend te flirten. De kans bestaat dat iemand in uw vriendenkring u met romantische bedoelingen benadert; het zal u de ogen openen.

STEENBOK

Financiële zorgen kunnen uw gevoel van geborgenheid aantasten. Zie af van het doen van grote investeringen en doe geen aankopen die overbodig zijn. U kunt zich onbehaaglijk voelen of een beetje armoedig. Put troost uit geliefden.

WATERMAN

Communicatie wordt begunstigd, zowel thuis als op het werk. U hebt nu een onweerstaanbare uitstraling. Contact met buitenlanders zal uw horizon verbreden. Op één van hen kunt u trouwens verliefd worden.

VISSEN

Sla de handen ineen met collega’s als u meer wilt verdienen, al werkt u liever alleen. Om te slagen hebt u hulp nodig. Een nieuweling(e) zal positief reageren op uw geflirt. Relaties worden begunstigd. Plezier uzelf door anderen te plezieren.