’Helaas legt dat wijntje ook mijn vetverbranding stil’

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: er zit weer een halve kilo aan. Je kunt er op wachten bij mij: na een paar weken zijn de eerste kilo’s eraf en komt de klad erin. Dan denk ik: ’even geen zin in’, en ’zo belangrijk is het allemaal ook weer niet’. Wat natuurlijk grote onzin is, want zo belangrijk is het wél. Nou ja, niet in het rijtje coronavirus-wereldvrede-vluchtelingenproblematiek uiteraard, maar kennelijk zat ik er genoeg mee om er héél graag iets aan te willen doen.