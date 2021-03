Isabelle overwon anorexia: ’Ik moest huilen om yoghurt met appel’

Sinds de coronacrisis worstelen meer mensen met een eetstoornis. Isabelle Plasmeijer weet hoe het is om geobsedeerd te zijn door afvallen. Plasmeijer is veertien jaar geleden genezen van anorexia en sindsdien helpt zij anderen bij het overwinnen van eetproblemen. In de podcast ’VROUW kookt over’ lokt Marjolein Hurkmans de eetstoorniscoach naar haar keukentafel voor een gezellig én serieus gesprek over menselijke zwakheden. Kun je te slank zijn? Hoe denkt Plasmeijer over extreme diëten als intermittent fasting? En wat is wijsheid in de wereld van de supplementen?