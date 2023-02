’Mijn man wil naar een parenclub, maar ik twijfel’

DE VRAAG

„Mijn man en ik zijn halverwege de veertig en hebben wat ze noemen een ’goed huwelijk’. Vanzelfsprekend hebben wij ook wel onze pieken en onze dalen gehad, maar we zijn er altijd goed en sterker uitgekomen. Vorig jaar kreeg mijn man een nieuwe collega waar hij het heel goed mee kon vinden. Zijn collega en zijn vrouw zijn inmiddels goede vrienden van ons geworden. We zitten in dezelfde levensfase en ondernemen regelmatige leuke uitstapjes met elkaar.

Nu heeft die collega voorgesteld om een keer samen met hen naar een parenclub te gaan. Nu wist ik wel dat zij een aantal jaar geleden naar van die erotische feesten gingen, maar een parenclub vind ik toch wat heftiger. Mijn man sprong er meteen op in en probeert mij nu op allerlei manieren over te halen om daar samen met hen een keertje heen te gaan. Ik ben zeker niet preuts, maar ik zie dat totaal niet zitten. Ik heb daar gewoon een bepaald beeld bij en dat staat mij niet aan.

Zal ik toch een keer gaan of moet ik gewoon vasthouden aan datgene dat mij tegenstaat?”

HET ANTWOORD

„Dat beeld kreeg je waarschijnlijk door wat je ooit werd voorgeschoteld op televisie of in de bladen. Besef dat die mensen in de media net wat extremer in hun seksualiteit staan dan jij. Met andere woorden; ze vonden of vinden die aandacht, of die nou positief of negatief is of was, gewoon opwindend. Het gros van de mensen die naar een parenclub gaat zijn normale mensen die op een andere manier uit willen gaan. Daarin kan ik je zeker geruststellen.

Als je naar een festival of een feest gaat, kleed je je ook zo leuk of mooi mogelijk aan. In een parenclub is dat niet anders. Op een festival of een feest worden de meeste mensen wat losser. Wat vrijer. Wat vrolijker. In een parenclub is dat niet anders. Het grote verschil is dat de regels in een parenclub, ondanks dat erotiek voorop staat, veel duidelijker zijn. Nee is nee. Niemand verplicht je om je grens over te gaan. Waar je op feesten of festivals weleens te maken kunt krijgen met mannen die maar niet begrijpen dat je geen interesse in hen hebt, of waar er vrouwen zijn die heel erg afgunstig kunnen reageren als je met hun man kletst... in zo’n club is daar geen sprake van. Nee is gewoon nee en vrouwen onderling hebben een enorme gunfactor.

Het beeld dat veel mensen hebben van een parenclub, zo weet ik uit ervaring uit het verleden, is die van een dampende massa seksende mensen. Dat je als vrouw van alle kanten besprongen wordt. Dat is niet zo. Er wordt van je verwacht dat je op een bepaald tijdstip iets anders, iets spannends aantrekt. Niemand spreekt je erop aan als je niet in een of ander kinky outfitje op komt dagen. Wat jij sexy vindt is aan jou.

Uit je, lange, mail begrijp ik dat je man er niet op uit is om seks te gaan hebben met iemand anders maar dat hij - en jij eigenlijk ook - gewoon nieuwsgierig is. Dat die nieuwsgierigheid werd gewekt door die enthousiaste verhalen van jullie nieuwe vrienden. Dat herken ik. Door die nieuwsgierigheid ben ik ook een keer naar zo’n club gegaan en het bleek in niets te zijn wat ik dacht dat het was. Ik raakte heel makkelijk aan de praat met iedereen en men was meer geïnteresseerd in wie je was dan wat je was. Als je gewoon duidelijk aangeeft dat je gewoon een gezellige avond in een erotische sfeer wil hebben dan begrijpt iedereen dat. De meeste mensen gaan juist om die reden naar zo’n club. Er kan van alles gebeuren maar dat hoeft niet. Niemand verplicht jou tot iets of zal je het gevoel geven dat je preuts bent.

Het kan zijn dat je er, ondanks mijn uitleg, echt totaal geen behoefte aan hebt. Dat is ook helemaal oké. Je moet nooit iets doen omdat die ander dat van je verlangt en een ander mag jou nooit zoiets opdringen. Ook niet als dat je man is waar je al zo lang mee samen bent. Laat je het me weten als je toch bent gegaan?”

Liefs, Miriam

