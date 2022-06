Daghoroscoop 28 juni - Je zult de aandacht trekken, Ram!

VANDAAG JARIG

De sector ’geld’ in jouw horoscoop is dit jaar minder sterk; kleinigheden kunnen af en toe hun stempel drukken, maar daar blijft het bij. Je carrière speelt een grotere rol en meer status wordt belangrijker dan meer geld. Kortom: je bent tevreden met de status quo en dat zal ook in 2023 zo blijven.

RAM

Je kunt op deze inspirerende dag anderen tot indrukwekkende prestaties opzwepen. Motiveer mensen om nieuwe taken op zich te nemen en hun talenten te ontwikkelen. En zeg dat ze niet bang moeten zijn om fouten te maken. Je zult de aandacht trekken.

STIER

Je kunt onder druk worden gezet om zaken snel te beslissen, maar houd liever je eigen tempo aan. Begin voor de middag niet met iets nieuws. Zorg dat je goed uit de verf komt, ook al moet je iemand teleurstellen of laat iemand je zakken.

TWEELINGEN

Veranderingen kunnen reis- of vakantieplannen beïnvloeden. Een nieuw arrangement kan duurder uitpakken, maar zal ook gerieflijker zijn. Je kunt dit jaar al meer hebben uitgegeven dan je verdient, maar dat gaat nu veranderen.

KREEFT

Als er iets is wat je graag doet, is dat praten. Het is voor jou een vorm van ontspanning. Als je jezelf erop betrapt kattig te zijn, zoek dan naar de bron van jouw ongenoegen. Mijd mensen die klagen of depri zijn. Doe iets aan je uiterlijk.

LEEUW

Begin de dag met het afhandelen van administratieve taken. Zorg dat je firmanamen achter de hand hebt als jij je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Jouw opvattingen over een partnerschap veranderen. Focus op de voordelen.

MAAGD

Span je niet te veel in en verwacht niet te veel. Naarmate de dag vordert word je actiever en productiever. Werk aan de relatie met je partner en besef dat zoiets niet in één klap gebeurt. Geniet zoveel mogelijk samen van het leven.

WEEGSCHAAL

Je kunt goede resultaten boeken, al zul je op je tenen moeten lopen. Door de concurrentie de pas af te snijden, bereik je het doel waarop je je zinnen hebt gezet. Een brainstorm zal productief zijn. Ga vroeg naar bed om morgen fit te zijn.

SCHORPIOEN

Je zult het prettig vinden om jouw vaardigheden uit te breiden en iets nieuws te leren. Shop rond op het internet om te zien wat je mogelijkheden zijn. Bespaar tijd door te thuiswerken of dichter bij je werk te gaan wonen.

BOOGSCHUTTER

Streef naar een goede balans tussen werk en gezin. Zorg dat je beste pak of outfit gestoomd klaar hangt voor een onverwacht feest. Reken op veel invitaties en als je liefdesleven weinig boeiend is, kan dat nu veranderen.

STEENBOK

Sta niet te snel klaar met kritiek of een oordeel. Neem de tijd om plichten te vervullen. Als je zelf goed in je vel zit hebben negatieve meningen van anderen geen vat op jou. Zeg alleen ja als je ja bedoelt en blijf diplomatiek.

WATERMAN

Omstandigheden zijn gunstig voor elke vorm van onderzoek. Zet door, dan vind je wat je zoekt, ondanks geheimhouding. Dit is een goed moment om jouw uiterlijk te moderniseren, maar doe het niet te drastisch.

VISSEN

Het is onwaarschijnlijk dat hetgeen dat je nu beslist of doet veel oplevert. In je enthousiasme kun je te licht tillen aan de weerstand van de oppositie. Je kunt teleurgesteld worden als er over iets gestemd moet worden. Probeer steun te krijgen.

