Cholesterol te hoog? Zo houd je het gehalte op peil

Uit nieuw onderzoek van Etos blijkt dat Nederlandse vrouwen zichzelf te weinig en op onjuiste wijze controleren op een hoge bloeddruk. Ook hun cholesterolgehalte wordt volgens interventiecardioloog Appelman te weinig gecontroleerd. Een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte zijn zowel bij mannen als bij vrouwen bekende risicofactoren bij hart- en vaatziekten. Maar zijn er ook factoren waarbij alleen vrouwen een verhoogd risico hebben?

Risicofactoren hart- en vaatziekten

Appelman: „Heeft een vrouw tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk of diabetes gehad? Dan loopt ze meer kan op hart- en vaatziekten. Ook roken (vooral op jonge leeftijd) is voor vrouwen extra schadelijk. Na de overgang stijgt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen ook, omdat het lichaam minder vrouwelijke hormonen aanmaakt en de vetverdeling verandert. Hiernaast is suikerziekte een bekend risicofactor bij vrouwen”, aldus Appelman.

Volgens Appelman is het heel belangrijk dat vrouwen beter op de hoogte zijn van hun bloeddruk en cholesterolgehalte. „In Nederland overlijdt nog steeds 1 op de 4 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Vrouwen weten vaak precies tot na de komma wat hun gewicht is, maar als je hen vraagt naar hun bloeddruk of cholesterolgehalte, hebben ze geen idee. Het is daarom belangrijk om meer bewustwording te creëren.”

Cholesterol meten

Eerder schreven wij al over het belang van het meten van de bloeddruk, maar waarom is het ook belangrijk om je cholesterol in de gaten te houden? „Cholesterol is belangrijk voor het lichaam. Het is een bouwstof van cellen en hormonen, dus je hebt het echt nodig, maar te veel cholesterol kan weer gevaarlijk zijn. De lever produceert cholesterol, maar het zit ook vooral in voeding. Wanneer je te veel cholesterol binnenkrijgt, kunnen er vetophopingen in de bloedvaten ontstaan, waardoor deze langzaam dichtslibben. Dit kan ervoor zorgen dat er problemen ontstaan in de kransslagader. Uiteindelijk kun je hierdoor een hersen- of hartinfarct krijgen. Maar het kan ook gebeuren dat de beenvaten dichtslibben, waardoor je niet meer kan lopen. De gevolgen van een te hoog cholesterol kunnen dus enorm zijn”, vertelt Appelman.

Maar waardoor ontstaat een te hoog cholesterol? En wat kun je eraan doen? „Verhoogd cholesterol is geen ziekte, maar meestal een uiting van een slechte leefstijl. Een te hoog cholesterol ontstaat onder andere door slechte voeding, overgewicht, weinig bewegen en stress. Wanneer je wilt weten wat je cholesterolwaarden zijn, moet je naar de huisarts om bloed te prikken. Ik raad vrouwen in de overgang zeker aan om dit jaarlijks te checken.”

Te hoog cholesterol

„Het is belangrijk dat je weet wat je waarden zijn, zodat je er ook iets aan kan doen. Heb je een te hoog cholesterol? Dan kun je dit verlagen door je leefstijl te veranderen. Eet minder dierlijke producten en suiker, beweeg meer en stop met roken. Het helpt al als je iedere dag minstens één minuut intensief beweegt, alle beetjes helpen!”

Volgens Appelman moet de totale cholesterolwaarde bij een gezond persoon grofweg 5 of lager zijn. „Daarnaast heb ik je ook slecht cholesterol (LDL) en goed cholesterol (HDL). Slecht cholesterol (LDL) moet lager zijn dan 3 en goed cholesterol (HDL) moet hoger zijn dan 1. Het verschil tussen goed en slecht cholesterol is dat goed cholesterol (HDL) zorgt voor de afvoer van overtollig cholesterol naar de lever. In de lever wordt het vervolgens afgebroken. Slecht cholesterol (LDL) zorgt er juist voor dat cholesterol via het bloed uit de lever door de rest van het lichaam wordt verspreid. Dat kan er weer voor zorgen dat er vetophopingen in de bloedvaten ontstaan.”

Cholesterol verlagen

Door je leefstijl te wijzigen kun je jouw cholesterol verlagen, maar bij sommigen is het ook belangrijk dat ze cholesterolverlagers slikken. „Sommige mensen zijn uit principe tegen medicatie. Ik kan dat begrijpen, maar wij zouden het niet voorschrijven als het niet effectief zou zijn. Soms is het echt nodig om er medicatie bij te slikken. Dit geldt bijvoorbeeld bij mensen die al een keer zijn gedotterd of een hartinfarct hebben gehad. Wanneer je deze medicatie niet slikt, ontneem je jezelf eigenlijk een kans op een gezonder leven.”

Wil je meer weten over cholesterol?

