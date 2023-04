Met dit recept maak je de lekkerste pikante garnalen

Ingrediënten pikante garnalen

500 g grote tijgergarnalen, gepeld en darmkanaal verwijderd

2 el gember-knoflookpasta

1 el citroensap

1 tl zout

1 tl chilipoeder

2 el zonnebloemolie

½ tl zwart mosterdzaad

1 ui, fijngehakt

2 groene rawit-pepertjes, fijngehakt

½ tl kurkumapoeder

1 tl korianderpoeder

1 tl garam masala

1 tomaat, fijngehakt

10 kerrieblaadjes

5 g koriander, grof gehakt.

Ingrediënten gember-knoflookpasta

Deze pasta kun je kant-en-klaar in de supermarkt kopen. Heb je zin om uit te pakken? Maak ’m dan zelf met de volgende ingrediënten:

250 g knoflook (ca. 10 bollen), alleen de tenen, gepeld

250 g gemberwortel, grof gehakt

2 tl zout

3 el zonnebloemolie.

Verder nodig

Keukenmachine

Glazen pot met schroefdeksel.

Stap 1: Maak de gember-knoflookpasta (optioneel)

Maal in de keukenmachine de knoflook, gember, het zout en geleidelijk aan de olie tot een gladde pasta. Lepel de pasta in de pot, sluit af en bewaar in de koelkast. Luchtdicht en koel bewaard is de gember-knoflookpasta ongeveer 3 weken houdbaar.

Stap 2: Marineer de garnalen

Meng de garnalen in een ruime kom met de gember-knoflookpasta, het citroensap, ½ theelepel zout en de helft van de chilipoeder. Laat 15 minuten marineren.

Stap 3: Wokken maar!

Verhit de olie in een wok op middelhoog vuur en fruit het mosterdzaad. Voeg na 1 minuut de ui toe en fruit 2 minuten mee. Voeg de rawit-pepertjes, overige chilipoeder, kurkumapoeder, korianderpoeder en de garam masala toe en bak al omscheppend nog 3 minuten. Roer de tomaat en de kerrieblaadjes erdoor en bak 2 minuten mee. Zet het vuur hoog, voeg de garnalen toe en roerbak 3-5 minuten tot ze gaar zijn. Breng eventueel verder op smaak met het overige zout en garneer met de koriander.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.