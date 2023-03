Een geur kiezen voor een ander, hoe doe je dat?

„Schroom niet en ga gerust naar een beautyzaak en vraag daar wat monstertjes op. Die kun je leuk inpakken waarbij je jouw favoriet voorziet van een strikje. Laat de persoon waar je een geur voor zoekt met een blinddoek ruiken aan de verschillende geuren en check of jullie smaak overeen komt. Zo niet dan kun je overstappen naar een van de favorieten.

Winkelketen Ici Paris XL heeft overigens een handige vinding: De Fragrance Finder. Je vult de geuren in die jij of die ander lekker vindt en krijgt dan voorstellen uit dezelfde ’geurfamilie’. Met de fragrance quiz kom je ook al een heel eind. Sommige doorgewinterde ba’s (beauty advisors) kun je ook gerust om raad vragen want die kunnen je vervolgens helpen met het kiezen van een geur voor een bepaald type vrouw.

Geurfamilies

Dat is sowieso niet altijd even makkelijk, want een geur voor jezelf vinden is al lastig genoeg. De juiste geur vinden voor een ander is namelijk net zo lastig als voor jezelf. Bedenk echter dat als je jouw geurencollectie goed bekijkt dat je daar wel een lijn of smaak in kunt ontdekken. Doe dit ook stiekem bij je vriendin/dochter/moeder/nichtje als zij even niet kijkt. Dan ben je maar een stapje verder… Meestal zijn de geuren toch uit één of twee geurfamilies die jou het meeste aanspreken. Ken je de persoon in kwestie wat beter? Check dan bij hem/haar van welke geurfamilie ze het meeste onder de indruk is en laat haar kiezen uit de varianten citrus, aromatisch, houtachtig, amber, fruitig of bloemig.

Reukzin

Parfum online kopen zou ook geen problemen moeten opleveren vooral niet als je een beetje op de hoogte bent van de smaak van degene die je gaat verwennen met een fles parfum. Maak het jezelf makkelijk en kies niet uit meer dan drie soorten geuren achter elkaar. Je reukzin kan dit namelijk niet al te lang aan en na een poosje zul je merken dat je reukvermogen terugloopt. Het is daarom verstandig om maximaal 3-4 geuren achter elkaar te testen op een dag. Een geur kan zelfs meer dan 100 ingrediënten bevatten en dat doet wel wat met je reukzin.

Ontdekkingen

Bij bepaalde types zit je meestal goed met een bepaalde geur omdat dit nu eenmaal bij hun persoonlijkheid past. Een romantisch type bijvoorbeeld gaat sneller voor een bloemengeur en een vrolijk, opgeruimd type valt voor citrus omdat het fris en opwekkend is. Maar het kan ook troostend werken en ook dat is goed om te weten en kruiden/vanille kunnen voor warmte zorgen. Het leuke is wel dat als iemand anders iets voor je uitzoekt en je hem/haar vrij laat je weer eens kunt kiezen voor een andere geurenfamilie en je misschien tot de leukste ontdekkingen komt.

Best leuk dus om hier eens mee te experimenteren. En dan geldt ook nog: dezelfde geur kan heel anders ruiken bij een ander, want dit heeft te maken met de zuurtegraad van de huid. Ook is het belangrijk om te weten of de persoon in kwestie gebruik maakt van deodorant, bodylotion, bodywash en wasmiddel. Deze geuren mixen immers ook met elkaar en hebben ook hun effect op de geur die gekozen gaat worden.

Roomsprays

Zelf ben ik, ook als jarenlange parfumfan en kenner, intussen enorme fan geworden van de betaalbare abonnementenservie parfumado waar je maandelijks uit 550 verschillende parfums kiest en je dus eindeloos kunt testen (en jezelf kunt verrassen). Inmiddels heeft de online parfumservice ook roomsprays in het assortiment dus ook daar kun je mee los gaan in huis en omgeving. Niet iedereen hoeft het natuurlijk te weten maar ik ben intussen zover dat ik mijn favoriete roomspray ook luchtig in mijn auto spray, omdat dit zo een fijne sfeer geeft. Veel beter dan die bungelende stukjes karton waar synthetische geuren vandaan komen.

Overigens is het niet gezegd dat geuren op natuurlijke basis beter zijn, want vergeet niet dat in het fameuze parfum van Chanel 5 het synthetische bestanddeel aldehyde zit en dat maakt deze geur nu juist de absolute favoriet van veel vrouwen. Synthetische geuren kunnen dan soms ook lekkerder en intenser ruiken dan de natuurlijke variant.

Herinneringen

Wie een geur wil kopen moet sowieso de kunst verstaan om deze aan te brengen op de pols en/of elleboog, oftewel daar waar de huid warm is zodat de geur op gang kan komen. Ook op de navel, knieholte, de binnenkant van de elleboog, je slapen, het haar (bij voorkeur nog een beetje nat) en in de nek kun je de geur aanbrengen. Twijfel je nog tussen drie geuren: doe dan op elke genoemde plekje een geurspray en wacht even tien minuten. Daarna weer ruiken en gewoon je intuïtie volgen! Ruik nooit aan de fles zelf want dan ’leeft’ de geur immers niet echt zoals die op de huid leeft.

Elke geur is uniek op elke huid en dat maakt het juist zo uniek en herkenbaar. Het kan dus heel goed voorkomen dat je vriendin heel tevreden is met een geur die prima bij haar ruikt en bij jou niet zo prettig ruikt. Af en toe met elkaar ruilen van geur kan dus ook helemaal geen kwaad om dit tussentijds eens te testen. Geuren wekken ook herinneringen op en dat heeft alles te maken met jeugd, tienerjaren, gebeurtenissen en contacten met anderen.

Tot slot nog een tip. Neem een geur niet mee in het vliegtuig als de parfumfles niet luchtdicht verpakt is. Mijn Turkse vriendin deed hier in Nederland een parfumworkshop (een absolute aanrader) en nam haar eigen ontwikkelde parfum mee in de koffer. Bij thuiskomst was niet alleen de geur gaan lekken, het rook ook amper nog en had alle geur dus verloren, waarschijnlijk door de luchtdruk in de cabine en dat was een flinke teleurstelling!

