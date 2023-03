Daghoroscoop 10 maart - Sterrenbeeld Waterman: Geloof niet alles wat mensen jou vertellen!

VANDAAG JARIG

De focus ligt dit jaar meer op vriendschap (platonische relaties) dan op romantiek. Je zult de toewijding ondervinden van echte vrienden en daar hoef je niet veel voor te doen; ze zullen naar jou toekomen. Sommigen van hen kunnen wat belerend optreden, maar bedenk dat ze het goed bedoelen.

STERRENBEELD RAM

Een geschikt moment om een vakantie te plannen waarin aan al jouw wensen gehoor wordt gegeven. Verspil geen kostbare tijd, en rust vandaag zeker niet op jouw lauweren. Tevens een gunstig moment om een liefdesrelatie te wettigen.

STERRENBEELD STIER

Door een conferentie of seminar buiten de eigen woonplaats zou je de draad kunnen oppakken met oude vrienden. Uitbreiding van jouw relaties biedt de kans om nieuwe dingen te proberen, jouw zaken te stimuleren en op persoonlijke groei.

STERRENBEELD TWEELINGEN

De komende dagen kunnen dingen uit het verleden en privébesognes jouw aandacht opeisen. Zorg dat je goed op de hoogte bent van jouw onderwerp als je een gezelschap vrij en spontaan wil toespreken. Je hebt ideeën genoeg.

STERRENBEELD KREEFT

Kom in actie en vervul jouw wensen. Maak een lijstje zodat je niets vergeet. Gun jezelf een pleziertje en koop de perfecte outfit die jouw charme zal optimaliseren als er komend weekend iets bijzonders op de agenda staat.

STERRENBEELD LEEUW

Een verlangen naar persoonlijke vrijheid op alle gebieden van jouw leven kan sterker zijn dan anders. Maar pas op: gooi het kind niet met het badwater weg als je je te onrustig en gejaagd gedraagt op professioneel gebied.

STERRENBEELD MAAGD

Hoe graag je ook goedgeefs bent en bereid een vriend(in) uit de nesten te helpen, evalueer de situatie zorgvuldig voor jij actie onderneemt. Berg jouw portefeuille goed op als je de stad in gaat voor een glas en gesprek met vertrouwden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als jij hunkert naar een verandering in jouw carrière of transfer naar een andere afdeling moet je in actie komen. Wordt de stap door geld gemotiveerd dan zult je begripvol en wellicht ook instemmend worden ontvangen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Reageer niet blasé als zich nieuwe kansen voordoen. Pak zaken oplettend aan zodat je niets misloopt. Een geschikt moment om op zoek te gaan, waar het prijs en accommodatie betreft, naar een verre en unieke vakantie.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Probeer de komende dagen beter georganiseerd te raken en maak afspraken voor een check up met de tand- en huisarts. Actualiseer jouw CV als je in het arbeidsproces wilt terugkeren of op zoek bent naar een betere positie.

STERRENBEELD STEENBOK

Goede communicatie bevordert elk partnerschap. Leg nieuwe contacten die jouw zakelijke belangen kunnen bevorderen. Aarzel niet professioneel advies in te winnen. Dat vereenvoudigt vaak een moeilijk geval.

STERRENBEELD WATERMAN

Zorg vandaag vooral voor frisse lucht. Zet de ramen open, ga een stuk wandelen of verdrijf de verveling door het platteland op te zoeken. Geloof niet alles wat mensen jou vertellen, let op jouw dieet als je last hebt van je maag.

STERRENBEELD VISSEN

Er hangt liefde in de lucht en misschien overweeg jij vrij te nemen. Sociale uitjes en niet geplande bijeenkomsten kunnen voor veel plezier zorgen, maar let in financieel opzicht op je tellen, zeker als jij met een geliefde gaat winkelen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.