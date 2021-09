Myra (39): ’Als ik me de hele dag druk zou maken om mijn gewicht, dan zou ik een zuur leven hebben’

Ben jij blij met je gewicht?

„Ik ben niet ontevreden. Natuurlijk, er zijn altijd dingen aan je lijf die je niet leuk vindt, ik kan me geen vrouw heugen die zichzelf helemaal perfect vindt. Ik sport regelmatig, ik eet gevarieerd en daardoor voel ik me lekker en goed. Dat heeft niks te maken met het aantal kilo’s dat ik weeg. Als ik me daar de hele dag druk om zou maken zou ik een zuur leven hebben. Ik ga liever van het leven genieten.”

Hoe heb je dat bereikt?

„Die acceptatie is een proces van jaren geweest. Ik lees en deel veel op social media, waardoor ik weet dat ik niet alleen ben. Ik heb al mijn hele leven overgewicht, daardoor ben ik het misschien anders gaan zien. Ik zie mijn gewicht nu niet meer als het probleem in mijn leven.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik laat me niet tegenhouden door de meningen van anderen. Ik leg de focus op leven, niet op afvallen. Zo ben ik sporten leuker gaan vinden toen ik het ging doen om fitter en sterker te worden in plaats van afvallen. Daardoor houd ik het veel beter vol.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Ik ben vegetariër en eet dus helemaal geen vlees.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik drink niet heel veel, dat heb ik nooit gedaan. Een enkel keer ga ik stappen en drink ik iets te veel, verder neem ik af en toe een wijntje. Roken heb ik wel gedaan, maar ik was nooit een hele stevige roker. Daar ben ik nu sinds een jaar volledig mee gestopt.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik slik B12, zink, ijzer, magnesium en de dagelijkse vitamines. Ik kan het wel lastig vinden om ze elke dag consequent in te nemen. Dat heeft er ook mee te maken dat ik er pas achter ben gekomen dat ik ADD heb. Daarvoor slik ik ook medicijnen.”

Wat is jouw gouden tip?

„Laat je niet tegenhouden door anderen. Ik vind dat we het allemaal waard zijn om het volle uit het leven te halen. Dat wordt niet bepaald door hoeveel kilo je weegt, hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt of van wie je houdt.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik ben gek op taart! Als je mij taart voorschotelt, vind ik het moeilijk om nee te zeggen. Er is een bakkerij in Purmerend die heeft white velvet taart. Daar moet ik het niet te lang over hebben, ik zou zo in de auto stappen en erheen rijden…”

Zie je nog verbeterpunten?

„Er zijn altijd verbeterpunten, maar je moet het wel realistisch houden en leuk voor jezelf. Ik ben erg perfectionistisch, dat zou ik soms wat meer los willen laten. Verder wil ik graag nog wat fitter worden, maar daar ben ik al mee bezig.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik train twee keer per week met een personal trainer. Ik wil sterker worden en meer conditie opbouwen. Zij zegt wat we daarvoor moeten doen en ik doe het gewoon na, dat vind ik echt een voordeel. Daarnaast zwem ik één keer per week.”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Ja! Ik krijg vaak berichtjes op Instagram dat vrouwen door mij geïnspireerd raken. Zo deelde ik afgelopen winter dat ik niet op het natuurijs durfde, omdat ik bang was dat het me niet zou houden. Uiteindelijk ben ik toch gaan schaatsen en kreeg ik veel berichtjes van vrouwen die blij waren dat ik dit gedeeld had.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Ik vind het moeilijk om consequent te zijn in mijn ritme. Bij mij gaat alles zoals het komt. Ik sport bijvoorbeeld nooit op dezelfde dagen en tijden en ik ben heel slecht in van tevoren al bedenken wat ik ga eten.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar oproep@vrouw.nl.