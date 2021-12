Marjoleins kerstdessert: wintertrifle

Het grote voordeel van een trifle: blijkt je menu toch niet helemaal bevredigend, een paar scheppen van dit Engelse dessert en alle gaatjes zijn alsnog gevuld. En heeft niemand nog honger? Gewoon in de koelkast laten staan, de volgende dag is dit toetje alleen nog maar lekkerder. Voor deze trifle maak ik gebruik van de culihack dolce de leche. Kan je overal voor inzetten. Ook leuk als topping van een tartelette om maar wat te noemen.

De echte smulpapen kunnen voor ze aan het dessert beginnen natuurlijk nog een kaasplankje op tafel zetten. Zelf ga ik dit jaar voor Hollandse kazen in plaats van de geijkte Franse. Een plank met dungesneden plakjes komijnekaas, brandnetelkaas, fenegriek kaas en gewone belegen. Kommetje appelstroop erbij en roggebrood of zuurdesembrood erbij, niks meer aan doen. Soms is wat je dichtbij haalt, gewoon het lekkerst.

Nodig

2 blikken gecondenseerde melk

2 eiwitten

500 ml slagroom

4 friszure appels

2 el kristalsuiker

el kaneel

cake

50 ml ahornsiroop

100 g kristalsuiker

Eventueel: gedroogde bloemetjes, gouden sprinkels

Voorbereiden

Doe de blikken melk in een pan met water en breng dit aan de kook. Laat drie uur doorkoken en daarna de blikken helemaal afkoelen voor je ze openmaakt. Snijd de appel in blokjes. Verwijder de klokhuizen, maar ze hoeven niet geschild te worden. Doe de appel in een pan met anti-aanbaklaag, doe er een scheutje water bij, de 2 el suiker en de kaneel. Zet op een zacht vuurtje tot de appel zacht is en gekarameliseerd. Snijd de cake in dobbelsteentjes, doe dit in een kom en roer de ahornsiroop er doorheen. Klop de eiwitten en de slagroom stijf. Zonder suiker! Smelt de suiker in een pan met een dikke bodem en giet dit uit over een met boter ingevet stuk aluminiumfolie.

Bereiden

Open de blikken melk, de inhoud is na het kookproces veranderd in dolce de leche. Doe dit over in een kom en roer los. Schep de helft van de slagroom en het eiwit er doorheen (niet roeren, luchtig omscheppen!) Verdeel de cake over mooie glazen (dit recept is meer dan genoeg voor acht porties, mocht je met minder mensen zijn; trifle is een dag later alleen nog maar lekkerder). Schep de appeltjes erop en vervolgens een flinke schep van je karamelpudding. Schep er als laatste een flinke lepel (ongezoete) slagroom op. Breek de gebrande suiker in stukken en steek die ter versiering in de glazen, strooi er eventueel nog wat sprinkels en gedroogde bloemetjes overheen.

