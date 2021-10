Actievoorwaarden Patty Brard From PB with Love-najaarscollectie 2021

3. Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk in de periode van 20-10-2021 tot en met 27-10-2021.

4. De Actie bestaat uit drie pakketten uit de From PB with Love-najaarscollectie 2021, waarvan je er ééntje kunt winnen door mee te doen aan de winactie op de VROUW Facebookpagina. De pakketten worden verloot aan drie winnaars/winnaressen.

5. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit 3 x een pakket met daarin 1x het bad, 1x de badjas, 1x een deken, 1x de douchemuts, 1x de douche spons en 2x de handzeep.

6. De winnaar(s) van de Actie worden na afloop van de deelnametijd gekozen middels een loting door de redactie van VROUW. De trekking(en) vindt/vinden plaats op 28 oktober 2021.

7. Mediahuis zal binnen twee weken nadat de uitslag bekend is geworden via Facebook contact opnemen met de winnaar(s). Indien een winnaar niet binnen drie dagen heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

8. De gewonnen prijs wordt toegezonden op het door de deelnemer opgegeven adres. De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren en dient de mail met daarin de bekendmaking van de winst op verzoek te kunnen overhandigen.