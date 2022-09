Praat jij met anderen over seks?

In de nieuwe VROUW Glossy Young gaven maar liefst 900 vrouwen van 18 tot 35 jaar een inkijkje in hun seksleven. Hierbij vertelden ze over vreemdgaan en porno kijken, maar ook over hoe zij denken over monogamie. De reacties zijn verrassender dan je denkt.

Uit het onderzoek in de Glossy Young blijkt bijvoorbeeld dat 78 procent van de ondervraagden nog gelooft in monogamie. De rest van de vrouwen vindt dat niet meer iets van deze tijd. Ook vertelt 40 procent van de vrouwen wel eens buiten seks te hebben gehad en hier groot fan van te zijn. Minder dan de helft van de deelnemers, slechts 29 procent, zegt in haar eentje porno te kijken. Maar... in totaal zegt 82% überhaupt weleens porno te kijken. 17% vindt porno kijken het lekkerst samen met een partner en 36% kijkt soms in een opgewonden bui om in de stemming te komen. De rest, maar 18%, voelt niets voor naakte lijven van vreemden.

De vrouwen uit de enquête zijn ook open over grensoverschrijdend gedrag en onveilig voelen. 26 procent van de vrouwen zegt alerter te zijn geworden sinds de recente berichten over grensoverschrijdend gedrag. Daarbij heeft 32 procent van de vrouwen zich wel eens onveilig gevoeld tijdens het uitgaan. Bij het geval van seksuele intimidatie zou 41 procent van de vrouwen aan de bel durven trekken.

