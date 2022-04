Daghoroscoop 19 april - Bescherm je reputatie, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Hoewel je onder invloed van de kosmos iemand bent die religies afwijst kun je meer inzicht krijgen in de invloed die godsdienst op jouw geestelijk leven kan hebben. Ieder geloof heeft mystieke kanten en dat gaat u dit jaar ontdekken als jij je op het spirituele pad begeeft, want dat gaat gebeuren.

RAM

Je kunt ruzie krijgen met iemand met wie je samenwoont of –werkt, maar het zal niet lang duren. Stel je niet bazig, zelfgenoegzaam of vitterig op, dat brengt het slechtste in anderen naar boven. Met humor is het tij te keren.

STIER

Wees niet bang dat je tekort zult schieten voor een opdracht. Onderneem stappen om jouw positie te verbeteren. Het is nooit te laat om het roer om te gooien als je denkt jouw ware roeping te zijn misgelopen. Maak geen schulden.

TWEELINGEN

Echte liefde valt niet te ontlopen; romantische gevoelens uitbannen heeft geen zin. Iemand die je respecteert kan ineens onbegrijpelijk handelen, voor jouw ogen van gedaante verwisselen, of door de mand vallen.

KREEFT

Ga geconcentreerd en vroeg aan de slag, want later kun je meermalen van je werk worden gehouden. Speculeren is nu riskant, dus hap niet te snel toe als je een ’ongelooflijk’ aanbod krijgt. Vertrouw evenmin blindelings jouw vrienden.

LEEUW

Werkdruk kan de alarmfase bereiken als jij je extra moet inspannen om een deadline te halen. Probeer niet om veel dingen tegelijk te doen Geef evenmin toe aan de verleiding de boel dan maar de boel te laten. Bescherm je reputatie.

MAAGD

Onverwachte ontwikkelingen op de beurs kunnen goed nieuws voor je zijn. Er is kans op winst door koop of verkoop. Investeer in professionele apparatuur die aan vernieuwing toe is. Je kunt een kans krijgen om uit te breiden.

WEEGSCHAAL

Door de onverwachte afwezigheid van een collega kun je extra onder druk komen te staan. Klaag niet en steek de handen uit de mouwen. Een afspraak kan worden afgezegd en liefde kan onverwacht om de hoek komen kijken.

SCHORPIOEN

Geef jouw financiële situatie aandacht zodat je weet waar je aan toe bent. Probeer schulden te voorkomen. Bespreek het met je partner als er te veel is uitgegeven en zoek er samen een oplossing voor. Bouw geen wrok op.

BOOGSCHUTTER

Je zult op je tenen moeten lopen. Accepteer dat het leven kan veranderen en toon je bereid mee te veranderen. Blijf voor jouw eigen bestwil zo flexibel mogelijk. Bied weerstand aan passie als dat jouw werk in gevaar brengt.

STEENBOK

Wees bedacht op onverwacht gedrag van anderen. Het huiselijk leven krijgt te maken met temperatuurschommelingen als naasten niet gelukkig blijken. Een kloof of scheiding in de familie zal je meer raken dan jij dacht.

WATERMAN

Het kan meer moeite kosten dan anders om orde op zaken stellen. Een lijstje biedt een goed houvast. Bewaar kopieën van brieven; je kunt de exacte bewoording nog eens nodig hebben. Zorg dat je geloofwaardig blijft.

VISSEN

Praat je mond niet voorbij over een financiële meevaller. Je kunt in het diepe worden gegooid en op die manier in korte tijd veel leren. Zet geen te grote financiële stappen; stel eerst een overeenkomst op. Dat zal niet moeilijk zijn.

