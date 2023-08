’Kan mijn dochter (5) zonder zwemdiploma veilig het water in met zwembandjes?’

„Mijn dochter is 5 en heeft nog geen zwemdiploma”, schrijft Yvonne. „Om me heen zie ik dat het heel gangbaar is om jonge kinderen met zwembandjes te laten zwemmen, maar ik ben daar zelf nog niet helemaal gerust op.”

„Het is heerlijk om samen met haar te spelen in het water, maar tot op heden heb ik dat nog niet echt aangedurfd. Ja, in een pierenbadje, maar in zee of een ’echt’ zwembad ga ik het risico nog niet aan. Is dat wel veilig? En als ik het doe, waar moet ik dan op letten?”

Eén uitzondering

Zwembandjes, ook wel zwemvleugels genoemd, zijn al een belangrijke eerste stap. Dat zegt Mieke Cotterink, expert kinderveiligheid bij kenniscentrum VeiligheidNL. „Ik adviseer om een kind van 5 jaar dat nog niet kan zwemmen altijd zwemvleugels te laten dragen in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een zwembad of recreatieplas. De enige uitzondering is de situatie aan zee, waarbij er aflandige wind staat. Dat betekent dat de wind richting de zee blaast en dan bestaat de kans dat een kind met zwemvleugels heel snel afdrijft. In die situatie raden we zwemvleugels af.”

Geen reddingsmiddel

Zwemvleugels zijn opblaasbare of schuimrubberen bandjes die je om de bovenarmen van je kind schuift. Omdat ze hoog op het lichaam zitten, en altijd op het water blijven drijven, zorgen ze ervoor dat je kind blijft drijven en zijn of haar hoofd altijd boven water blijft.

Het is goed om je als ouder te blijven realiseren dat zwemvleugels geen garantie zijn voor optimale veiligheid, vervolgt Cotterink. „Bij het gebruik van zwemvleugels is het daarom belangrijk dat ouders altijd bij hun kind blijven, ook in ondiep water. Zwemvleugels zijn namelijk geen reddingsmiddel, zoals een reddingsvest. Ze helpen alleen om een kind te laten drijven.”

Aandachtspunten

„Belangrijk bij goede zwemvleugels is dat ze een veiligheidsventiel hebben. Zo’n ventiel zorgt ervoor dat de vleugels niet zomaar leeglopen wanneer het ventiel onverhoopt openspringt. Daarnaast adviseer ik om zwemvleugels te kopen met twee luchtkamers. Mocht er eentje lek gaan, dan werkt de andere luchtkamer nog. Doe de zwemvleugels altijd om, ook als je kind speelt aan de waterkant. Zorg dat ze goed vastzitten, zodat je kind ze niet zelf af kan doen.”

Af en toe afdoen

Tot slot raadt kenniscentrum VeiligheidNL op haar website aan om een kind zo nu en dan ook te laten voelen hoe het is om zonder bandjes/vleugels in het water te zijn – uiteraard áltijd met een ouder erbij. Af en toe de zwemvleugels even afdoen, is dus helemaal geen verkeerd idee. „Het is belangrijk dat kinderen ook voelen hoe het is om in het water te drijven en bewegen zonder zwemvleugels. Als je kind daarna in het water valt zonder zwemvleugels, is de kans kleiner dat je kind in paniek raakt.”