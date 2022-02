Je hebt een date gehad, wie betaalt de rekening?

Ongemakkelijk

Het kan erg ongemakkelijk zijn om te beslissen wie de date moet betalen. Dat vindt twee op de drie Nederlanders. Daarnaast vindt twee derde ’het besluiten over wie betaalt’ erger dan het betalen zelf, blijkt uit onderzoek van Tikkie. Een onaangekondigd betaalverzoek sturen na de date valt al helemaal niet in de smaak: volgens ruim acht op de tien Nederlanders is dat ongepast.

Wie betaalt?

Moet de man betalen? 82% van de respondenten van het onderzoek is van mening dat mannen en vrouwen even vaak de rekening op moeten pakken. Dat hangt wel af van hoe vaak je al afgesproken hebt: bij de eerste date betaalt de helft van de mannen de rekening, tegenover 7% van de vrouwen. Tijdens de eerste date betaalt de man dus vaak of wordt de rekening verdeeld. 85% van de vrouwen wil namelijk het bedrag op de eerste date liever splitten, terwijl bij de mannen dat percentage uitkomt op 70%.

Op welke manier bepaal je wie er betaalt? Laat je het aan de mannen over? Zij hebben immers gemiddeld meer te besteden dan vrouwen: in 2018 kregen mannen in het bedrijfsleven 19% meer inkomen dan vrouwen volgens het CBS. Of vind je dat alles eerlijk moet worden verdeeld om ongelijkheid tegen te gaan? Of betaal je de rekening om te laten zien dat je het leuk vond met de ander?

Reacties

Op Twitter worden er veel meningen gedeeld. Twitteraar Inge heeft een plan voor elk scenario.

Graag een deel van de rekening betalen uit principe kan natuurlijk ook.

Deze twitteraar vindt dat wanneer de ander enthousiast voorstelt te betalen, het getuigt van een geslaagde date.

Praat mee

