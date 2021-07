Daghoroscoop 31 juli - Luister naar je zesde zintuig, Leeuw

VANDAAG JARIG

Qua loopbaan ben je liever freelancer dan kantoorklerk, je houdt van flexibele arbeidstijden, vrijheid en afwisseling in je werk. Routine vind je suf. Kies voor technologie als je werk zoekt, maar ook werk in de amusementssector, de muziekindustrie en de media is je op het lijf geschreven.

ZONDAG JARIG

Je carrière en liefdesleven interesseren je meer dan geld, al kan in dat opzicht sprake zijn van hollen of stilstaan. Voorzichtigheid is geboden tussen eind september en half oktober, als je een financieel besluit moet nemen. Ouders kunnen gaan verhuizen en dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren.

RAM

Laat je denken stimuleren via gesprekken met je partner. Samen kun je een briljant idee krijgen en uitvoeren. Geld kan uit onverwachte bron naar je toe stromen. Zoek werk dat je gelukkig maakt, dan blijf je tevens gezond.

STIER

Bedenk hoe je je privé- en beroepsleven beter kunt combineren. Er is werk te vinden waaraan je elke dag met plezier begint. Misschien kun je met een hobby of talent geld verdienen. Een verassing kan je zowel vrolijk als treurig stemmen.

TWEELINGEN

Een gunstig moment om een fase af te sluiten; je bent er nu helemaal klaar voor. Als je de bakens toch verzet, overweeg dan tevens nieuwe activiteiten of ontwikkel een bepaalde aanleg. Leg de basis voor een nieuwe ik.

KREEFT

Maak keuzes; neem niet deel aan activiteiten waar je geen zin in hebt. Je kunt leuke nieuwe contacten leggen. Dromen kunnen de komende twee maanden realiteit worden. Richt je op mensen die je kunnen geven wat je nodig hebt.

LEEUW

Luister naar je zesde zintuig en sta open voor een positief toekomstbeeld. Een ingrijpende verandering kan je onverwacht geluk brengen. De mooiste kansen kun je via familie en vrienden krijgen. Pak ze met beide handen.

MAAGD

Je kunt een financiële slag slaan. Verbaal zul je goed op dreef zijn, je weet wat mensen graag horen. Gebruik extra geld niet alleen voor jezelf; doe er ook iets menslievends mee. Zorg dat de wereld een goede indruk van je heeft.

WEEGSCHAAL

Vul je wensen in, voer plannen uit, kom voor je belangen op. Mensen zullen zich naar je voegen. Let op je uiterlijk; je kunt de aandacht trekken van iemand die de lakens uitdeelt. Op elke vorm van communicatie rust zegen.

SCHORPIOEN

Ook als je goed in je vel zit , is het nuttig eens diep na te denken. De ideeën die je in gesprekken met vrienden hebt opgedaan, moeten worden uitgewerkt zodat je er je voordeel mee kunt doen. Reken op je goede gesternte.

BOOGSCHUTTER

Tijd doorgebracht met mensen uit je werkkring is een goede investering in je carrière. Je werk zal je steeds beter gaan bevallen en als je het thuis kunt doen zal er verbazingwekkend veel uit je handen komen.

STEENBOK

Nieuwsgierigheid, scherpzinnigheid en intelligentie zijn je bondgenoten en je moet ze op het juiste moment inzetten. Een prima moment voor een presentatie of mediaoptreden. Wat je nu doet, kan maandag van pas komen.

WATERMAN

Het feit dat je helder en intuïtief denkt verschaft een aantal opties. Op financieel gebied gaat geluk aan je zij; familiebezit groeit in waarde. Heb vertrouwen in je goede gesternte en in hetgeen de toekomst kan brengen.

VISSEN

Door een plotseling inzicht in iemands gedrag begrijp je diegene beter en ben je in staat dat gedrag te accepteren. Zaken die je ergerden worden minder important. Een perfect weekend om samen met je partner een klus te klaren.

