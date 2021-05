Moeten de sportscholen hun deuren weer openen?

Het kabinet kan het stappenplan dat op 13 april werd gepresenteerd helaas niet nakomen, de versoepelingen van 11 mei gaan niet door. „We zien dat we over de piek van de derde golf raken. Maar de daling is nu nog niet voldoende om ook de tweede stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten,” laat de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten op Twitter. „De druk op de ziekenhuizen is nog te hoog.”

Oplossing

Voor sportfanaten die maanden aan het wachten zijn tot de sportscholen weer open mogen, is dit een flinke tegenvaller. Zo pleit de organisatie NL Actief al maandenlang voor de heropening van de sport- & bewegingsbranches, zodat Nederlanders kunnen werken aan een gezonde levensstijl om zo het coronavirus tegen te gaan. Directeur Ronald Wouters laat aan NU.nl weten dat hij vindt dat sportscholen juist deel zijn van de oplossing van de coronapandemie. „Mensen kunnen werken aan hun weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk is. Bewegen is juist het beste.”

Wouters is niet de enige die het niet eens is met de keuze van het kabinet om de sportscholen nóg langer dicht te houden. Maurice vindt het stuitend dat het terras zijn deuren al heeft mogen openen, maar de sportscholen nog niet.

Ook Monique ziet een groot belang in sport en bewegen tijdens de coronapandemie.

Het overleg dat dit weekend plaats zou vinden in het Catshuis is verplaatst naar volgend weekend. Dan wordt weer bekeken wat er verantwoord mogelijk is.

