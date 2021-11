’Sportscholen, verban die kolere zonnebanken!’

Bang

„Het is nu zeven jaar geleden dat ik de diagnose melanoom kreeg. Het paste totaal niet in mijn planning, ik had net een kind gekregen en kon me op zich wel vinden in een huidkanker-light, maar niet in meteen de allerdodelijkste vorm. In paniek was ik niet, wel heel bang. Er had zich iets, zonder dat ik het echt doorhad, op mijn arm gevormd dat met een beetje pech was uitgezaaid en dan een heel beperkt aantal behandelmogelijkheden overliet. Het zou me toch niet gebeuren?”

Kreeft

„Dat ik een melanoom had gekregen, was overigens geheel terecht. Ik heb huidtype ’geeft licht in het donker’ en ik kom uit het bouwjaar waarin de jeugd net zo lang in de zon lag tot de vellen erbij hingen. Insmeren deed je met een olie zonder factor, de zonnebank was een uitje en bruin was dé norm voor schoonheid – iets wat ik overigens nooit bereikt heb, ik bleef altijd hangen op de kleurstaal ’kreeft’. In de zon zit ik nooit meer en ik smeer dagelijks met factor 50. En nog eens naar een zonnebank gaan? No way.”

Zachte dwang

„Afgelopen maandag stond ik in mijn ondergoed tegenover mijn dermatoloog voor een jaarlijkse check-up. Mijn hart bonsde in mijn keel bij iedere hapering die ik aan haar voelde. Wat zag ze? Waar keek ze een seconde langer na? Ik had mijn controle een beetje laten versloffen en was onder zachte dwang van mijn vriend én de dood van Ruud ten Wolde weer gegaan. Hoogzwanger dit keer en een stuk banger dan ik toegaf.”

Shotjes wodka

„’Het ziet er goed uit, niets aan de hand’, beëindigde de dermatoloog haar tour over mijn met duizenden sproeten bezaaide lijf. Opgelucht haalde ik adem.

Dat huidkankerpatiënten en dermatologen sportscholen oproepen de zonnebank de deur uit te doen, kan ik alleen maar aanmoedigen. Je zet ook geen snackkar bij de uitgang en je deelt geen shotjes wodka en sigaretten uit aan je clientèle. Van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland heeft ruim de helft huidkanker; 70.000 diagnoses per jaar. Geloof mij: je wil dat echt niet.”

Onnatuurlijk bruin

„Sportscholen hebben momenteel de mond vol van het onrecht dat ze zien in de coronamaatregelen. Zij houden de mensen immers gezond, is de boodschap. Tja, daar zit zeker een kern van waarheid in, maar als je echt op je principes staat, doe je die ondingen de deur uit. Een zonnebank is niet goed te praten, echt niet. En niet zelden zijn het juist de mensen die frequent de sportschool bezoeken die er meer dan onnatuurlijk bruin uitzien. Ik weet wel waar ze dat kleurtje opdoen…”

Onbetaalbare zorg

„De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland kaart naast het persoonlijk leed van patiënten ook aan dat de zorg erdoor dichtslibt en onbetaalbaar van wordt. ’Ja en roken dan’, hoor ik de kritische lezer roepen. Nou, daar wordt natuurlijk ook al jaren forse campagne op gevoerd hè? Denk even terug aan de tijd waarin we op het werk, in vliegtuigen en in restaurants nog mochten paffen: ook dat is gewijzigd. Het doet misschien even een beetje pijn dat je kankerverwekkende lichtbank je sportschool wordt uitgedragen, maar echt: je kunt het aan.”

Het rijmt niet

„Een veilige manier van zonnebanken gebruiken is er niet, concludeerde een wetenschappelijk comité van de Europese commissie in 2016 al. Heb je meer dan tien keer onder de zonnebank gelegen, is je kans op een melanoom 34% hoger. Waarom zou je dat risico willen lopen? Los van het akelige litteken op mijn arm, is er nog altijd die angst. Wat als ik er nog een krijg? Wat als er toch een cel heeft losgelaten? Een bruin kleurtje is prachtig, maar de prijs die je er mogelijk voor moet betalen is belachelijk hoog. Sportscholen, verban die kolere-dingen. Het rijmt op geen enkele manier met jullie filosofie.”