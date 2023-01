Hetty in tranen om ouder echtpaar dat bh koopt voor gevluchte Oekraïense vrouw

Het is niet voor haarzelf maar voor een oudere mevrouw, gehandicapt en gevlucht vanuit Oekraïne. Na mijn bevestigende antwoord besluit ze om samen met haar man naar Bladel te rijden om te komen kijken naar wat ik zoal heb.

Nog geen uur later betreedt een ouder echtpaar mijn winkel en zonder vragen te stellen weet ik dat dit deze mevrouw is die ik zojuist aan de telefoon heb gehad. Ze heet Nelly, maar haar man noemt haar steevast liefdevol Nelleke... Ik laat ze samen diverse modellen zien in 90C uit onze uitverkoop. Zacht vraagt ze of ze er foto’s van mag maken om dit via app met de Oekraïense dame in kwestie te kunnen overleggen. Samen bellen ze nog in perfect Engels om zo zeker te weten dat ze straks met het juiste model thuis gaan komen.

Vuurlinie

Ondertussen vertellen ze mij het schrijnende verhaal van deze mevrouw en wat ze allemaal heeft moeten doorstaan. Ze hadden het goed voor elkaar in eigen land: een boerderij, land, handel in graan en een mooi gezin. De Russen overvielen echter hun boerderij. Het ’aanbod’ verkoop graan met uitbetaling 90% voor de Russen en 10% voor henzelf sloegen ze heldhaftig af. Resultaat: meegenomen en gemarteld...

Uiteindelijk vluchtten de vrouwelijke gezinsleden, de mannen bleven in de vuurlinie achter. Vechtend voor de vrijheid van HUN Oekraïne, HUN land en HUN toekomst!

Ondertussen hebben ze de keuze gemaakt, het moet de roze bh worden! Ze staan aan de kassa en ik kijk ze aan. Het is een ongelooflijke liefde tussen twee mensen die ik daar zie staan. Samen al zoveel belangeloos gedaan voor een medemens in nood die ze niet kennen en ze voornamelijk ’verstaan’ met behulp van Google Translate...

Ik besluit de bh meer af te prijzen dan dat het prijskaartje aangeeft en zeg ze dat dit het bedrag is wat afgerekend moet worden. Even is het stil en de man kijkt mij alleen even aan en zegt zacht: dankjewel...

De tranen lopen over mijn gezicht en ik geneer me en excuseer me. Wat heb ik te huilen?? Gezond in een veilig Nederland, twee goed lopende zaken, een mooi gezin...

Het is hun enorme warme liefde die mij zo ontzettend raakt, het verhaal van deze Oekraïense mevrouw en het besef dat ik zo ontzettend weinig voor ze kan doen.

Verbondenheid

Als ik ze uiteindelijk toch met mijn betraande gezicht aan durf te kijken zie ik dat wij alle drie dezelfde emotie ervaren en dit geeft mij even zo’n gevoel van verbondenheid, een soort van genegenheid tussen mensen die elkaar niet kennen.

Een uur later belt ze op. De bh paste perfect! Meerdere keren bedankt ze mij, maar ik zeg haar dat ik juist hun bedank! Bedank voor het feit dat ze naar mijn winkel kwamen en dat juist ík ze mocht helpen.

Slechts een luisterend oor en wat extra korting, dat is wat ik gaf. In het verleden heb ik regelmatig moeten horen dat ik niet zakelijk, niet hard genoeg en te ’lief’ was. Voldoende om failliet mee te gaan...

Het zal wel, ik voel mij in ieder geval een rijker mens dan menig miljonair en daar kan geen euro tegenop!

Meer VROUW

