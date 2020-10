’Goed voor je weerstand: loop met een grote boog om ruziemakers heen’

Jeffrey Wijnberg Ⓒ Eigen beeld

Als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat je het coronavirus niet wilt oplopen. Alles beter dan dat. Daarom is het zo mooi dat ieder individu het nodige kan doen om zichzelf uit de besmettelijke wind te houden. Extra hygiëne betrachten, afstand houden en een mondkapje dragen, zijn maatregelen die genoegzaam bekend zijn. Maar er is meer. En zeg nou zelf: alle beetjes helpen.