Zo laat je goedkope kleding tóch duur ogen

„Dat is een uitdaging, maar het hoeft niet moeilijk te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Steeds meer modefans krijgen het besef dat de modeindustrie een milieuvervuilende sector is en kiezen ervoor bewuster kleding te kopen. Dat betekent dat je niet elke keer nieuwe outfits hoeft te kopen van dure merken om hip voor de dag te komen. Met een paar basic items kom je al een heel eind en daar kun je iedere keer iets unieks aan toevoegen als eyecatcher.

Zeeman

Daarnaast zijn er tegenwoordig ook veel betaalbare modemerken die luxe materialen hoog in het vaandel hebben staan maar daar niet de hoofdprijs voor rekenen. Denk bijvoorbeeld aan Zeeman. Ooit was er de betaalbare trouwjurk, daarna volgde een sweater,een sneaker en een parfum en nu… zijn er vijf ’design’zonnebrillen van hoge kwaliteit die gemaakt zijn door een brildesigner in Italië, voor slechts 25 euro per stuk. Ook bij Zara en H&M kun je trouwens prima terecht voor designerlooks voor een minder hoge prijs.

Goudkleurig

Het feit dat je minder uitgeeft aan kleding of accessoires hoeft dus zeker niet te betekenen dat je goedkoper oogt! Laat je overigens niet verleiden tot het kopen van fake designermerken op een buitenlands strand want dan heb je pas echt met slechte kwaliteit te maken. Ook met minder budget kun je er prachtig uitzien; de kunst zit hem juist in het kiezen van de juiste items. Zo lijken sommige spullen bijvoorbeeld duurder dan ze zijn. Goudkleurige sieraden met een ’coated’ laagje zijn een stuk minder duur maar het verschil ziet niemand op afstand. Ook dat glittertje erin niet dus laat die diamanten gerust weg en ga voor Swarovski-kristal. Pak bij een eenvoudige outfit uit met dit soort sieraden en voer dat door in een horloge, tas en eventueel schoeisel.

Vegan leer

Goedkopere varianten op designeroutfits hoeven dus zeker niet onder te doen qua looks. En dan is er ook nog de mogelijkheid om de items met een paar kleine aanpassingen een geheel eigen en duurdere look te geven. Twee basisitems waar je niet te veel geld aan uit hoeft te geven zijn een recht-toe-recht-aan-jeans en daarop een hagelwitte blouse. Een simpele blazer erover en de outfit is al klaar. De keus is dan aan jou: kies je voor duurdere schoenen of een tas? Of ga je daar ook voor een budgetoptie? Wil je geen leren items kopen, ga dan voor vegan leer. Dat is ook een stuk hipper en verantwoorder. Het verschil is tegenwoordig nauwelijks nog te zien! En als je voor nepleren schoenen of laarzen gaat: nep-suède, oftewel suèdine, oogt best wel luxe op afstand.

Kleermaker

Heel belangrijk is ook de pasvorm van een kledingstuk en ook dat heeft niet altijd alles met geld te maken. Let er goed op dat de naden goed zijn afgewerkt en er geen losse draden aan de kleding hangen. Ben je niet helemaal blij met het item maar zijn de basis en het materiaal wel prima? Dan kun je overwegen om ermee naar je plaatselijke kleermaker te gaan om er iets aan te laten verbouwen. Op die manier heb je een made-to-measure kledingstuk zonder dat er een hoog prijskaartje aan hangt. De kleermaker kan je outfit op die manier ook gelijk een upgrade geven. Wellicht kun je zelf ook nog knopen vervangen door duurdere exemplaren, waardoor hij gelijk een luxere look krijgt. Vervang plastic knopen door houten en metalen varianten die je tweedehands voor een prikkie koopt. Wijlen couturier Max Heymans wist als geen ander hoe belangrijk knopen zijn voor een outfit: hij reisde gerust voor een set knopen van Amsterdam naar Parijs.

Kralen

Als je al kraaltjes, veren, pailletten of andere decoratie aan bijvoorbeeld een tuniek zit: loop dan thuis na of alles goed is vastgezet en werk dat eventueel bij. Voor wat extra opsmuk kun je ook extra veren en kralen toevoegen uiteraard wat het geheel gelijk luxer laat ogen. Als je voor kanten tops of jurkjes kiest zorg dan dat de kwaliteit van stretchmateriaal is en niet te hard is. Soepele stoffen ogen luxer en zitten ook een stuk lekkerder trouwens. Zelf heb ik ooit geïnvesteerd in een handstomer en sindsdien strijk ik amper nog. Het is heel belangrijk om kleding ongekreukt te dragen want je outfit kan nog zo duur zijn, als het rommelig oogt is het helemaal niks (en dat geldt dus ook omgekeerd). Dat stomen is in een paar minuten gebeurd dus voordat je de deur uitgaat even de kleding ’opstomen’ is echt een aanrader. Daarmee fris je overigens ook de kleren gelijk op zodat die minder gewassen hoeven te worden en dus niet zo snel slijten.

Kledingbibliotheek

Een heel andere, super hippe optie is het lenen van kleding bij de kledingbibliotheek waar je best weinig betaalt voor bepaalde kledingstukken die je na bijvoorbeeld een maand weer retourneert. Daardoor zie je er steeds weer anders uit maar heb je geen enorme aanschafkosten. Zelfs onder mensen die reizen zonder of met heel weinig bagage is het ’rent a wardrobe’ concept heel populair intussen. Dat scheelt ook gelijk een hoop inpakstress voordat je op reis gaat trouwens! En je kunt er zo ook op foto’s steeds weer anders uitzien omdat je overal waar je bent nieuwe kleding huurt. Over de grenzen kun je onder andere terecht bij Rent the Runway, Wear the Walk, Gibbon, Girl meets Dress en C’est ma Robe. In Amsterdam kun je terecht bij Lena de Fashion Library bijvoorbeeld maar ook internationaal zijn er volop uitleenwinkels.”

