’Ik heb hem laten lopen en nu ben ik stikjaloers’

„Nota bene in een teststraat voor corona kwam ik hem tegen. Mijn oude vlam van twintig jaar geleden. Al had ik hem bijna niet herkend. Ik zag een knappe vijftiger, sportief gekleed, getraind lichaam, mooie tanden.

Er ging geen lichtje branden. Tot ik in zijn blauwe ogen keek. Het was ’m echt, mijn scharrel van toen ik nog begin dertig was. Toen had hij diezelfde sprankelende ogen, maar de rest was totaal anders.

Hij droeg vormeloze kleding en had eerlijk gezegd ook een vormeloos lijf. Waarom ik op hem was gevallen, was eigenlijk zijn humor. Die was heel aanstekelijk en had ik ook echt nodig in die tijd.

Voorheen

Ik had wat nare relaties achter de rug en behoefte aan iemand die me kon opbeuren. Iemand bij wie ik mezelf kon zijn en niet steeds bang hoefde te zijn dat hij het met een ander zou aanleggen. Die kans achtte ik klein bij hem.

Hij had geen al te best gebit, was een beetje mollig en slecht in flirten. Maar we hadden wel de grootste lol samen. We kregen een relatie, maar van mijn kant hield ik hem toch op afstand. Ik zag niet echt toekomst in ons, zag me niet oud met hem worden. Hij was een tussendoortje, hoe erg dat ook klinkt.

Hij zat er heel anders in, merkte ik al snel. Op een dag begon hij over samenwonen en noemde hij zelfs het T-woord. Toen heb ik ’m laten weten dat wat mij betreft een latrelatie meer dan genoeg was. Hij maakte het vrij snel daarna uit, wilde er serieus voor gaan en dat was blijkbaar niet wat ik wilde. Ik liet hem gaan.

Veranderd

Was zelfs een beetje opgelucht. Toch heb ik nog heel wat keren aan hem gedacht. Ik miste zijn positieve inslag, zijn grapjes, de lieve briefjes die hij me stuurde. Ik heb zelfs geprobeerd weer contact op te nemen, maar hij leek wel van de aardbodem verdwenen.

En nu stond hij dan op de parkeerplaats bij die teststraat. Hij vertelde dat hij heel lang in Amerika had gewoond, daar een bedrijf was begonnen en nu kon rentenieren. Hij lachte zijn tanden bloot. Rechte, witte tanden. Ja, die had hij ’laten doen’.

En dat afgetrainde lijf had hij te danken aan zijn grote liefde: mountainbiken. Dat had hij in de States ontdekt en sindsdien was zijn conditie met sprongen vooruitgegaan.

Hoe het met mij ging, vroeg hij. Toen moest ik hem vertellen dat ik nog altijd single was. En nee, niet happy. En hij? Natuurlijk was hij getrouwd en had hij drie leuke kinderen. Hij liet op een afstandje een foto van zijn gezin zien op z’n telefoon. Het enige wat ik dacht: daar had ik tussen kunnen staan.

Jaloezie

Stikjaloers was ik. Hij stelde voor om eens koffie te komen drinken bij hen thuis en gaf me zijn nummer. Het leek hem leuk elkaar nog eens te zien.

Eenmaal thuis heb ik onbedaarlijk gehuild. Om alles wat hij had en om alles wat ik had kúnnen hebben. Ik heb mijn grote kans op geluk laten liggen, omdat ik vooral die buitenkant zag en te weinig oog had voor wie hij werkelijk was.

Nu werd ik gestraft voor mijn oppervlakkigheid. Het nummer dat hij me gaf heb ik in gedachten al duizend keer gebeld, maar ik doe het niet. Het is te laat voor ons. Daarmee zou ik mezelf alleen maar pijn doen, toch?”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).