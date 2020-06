Wanneer krijgen wij eindelijk eens een vrouwelijke premier?

Kaag spreekt in het interview met Jinek haar ambitie uit: „Ik wil premier worden én ben inderdaad vrouw, ik ben ook moeder, ik ben katholiek, ik ben een mens met ervaring. Dus ja, ik ga ook voor het premierschap.”

Vrouwelijk leiderschap

Nederland loopt in Europa achter op het gebied van vrouwelijk leiderschap in de politiek. Bekende voorbeelden van buurlanden zijn Angela Merkel (Duitsland), Sophie Wilmès (België) en Sanna Marin (Finland). Waarom we in Nederland nog geen vrouwelijke premier hebben? Om premier te mogen worden, moet je lijsttrekker zijn van een poltieke partij en in Nederland wordt deze functie maar door drie partijen uitgevoerd door een vrouw.

In tegenstelling tot buurlanden kennen wij op politiek gebied dus weinig vrouwelijke rolmodellen. Wellicht denken vrouwen daardoor minder snel dat zij in de wieg zijn gelegd voor een verantwoordelijke functie in de politiek. Jinek schrijft op haar website: „Eigenlijk kun je het als vrouwelijke leider nooit goed doen: ben je even competent als je mannelijke collega’s, dan word je ’niet likeable’ gevonden of ’een manwijf’ genoemd. Maar ben je te vrouwelijk, dan word je niet serieus genomen of weggezet als slechte leider. Er lijken twee smaken te zijn: ijskonijn of hysterica.”

Voorbeeld

In de Nederlandse geschiedenis is Katholieke Volkspartij-politica Marga Klompé in 1967 het enige voorbeeld geweest dat kans heeft gehad om premier te worden. Zij werd door haar partij gevraagd om premier te worden, maar ze vond zichzelf niet geschikt voor deze functie. Klompé vond namelijk dat ze niet voldoende financieel-economisch onderlegd was om de functie te bekleden. Haar KVP-collega Piet de Jong - overigens eveneens zonder financieel-economische achtergrond - werd uiteindelijk wel premier.

Kritiek

Kaag spreekt zes talen - waaronder Arabisch - heeft een wereldwijd netwerk en een aanbevelingsbrief van Obama op zak. Ze werd getipt als opperbaas van de Verenigde Naties, zo schrijft De Telegraaf. Maar er is ook kritiek op Kaag. Zo kan een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ergernis niet langer verbijten nu hij ziet hoe Sigrid Kaag wordt opgehemeld: „Ze leest haar stukken niet. Geeft voortdurend de indruk dat ze de Nederlandse politiek maar ’gekrabbel in de marge’ vindt, zeker als ze naar de Tweede Kamer moet komen. Ze wordt zowat heilig verklaard. Ik zal je één ding vertellen: ze ís geen goeie minister. Ja, een reis mag ze graag maken, liefst naar New York of Davos. Vrijblijvend speechen over verbinding of vrouwenrechten. Terwijl de wereld behoefte heeft aan sterke democratieën en economische ontwikkeling.”

Praat mee

