Daghoroscoop 21 april - Sterrenbeeld Vissen: Blijf op je hoede voor betweters!

VANDAAG JARIG

Als carrièretijger zal jij goede jaren achter de rug hebben en ook komend jaar zal je die trend kunnen vasthouden. Je bent echter minder gefocust; wat je hebt bereikt heeft z’n vruchten afgeworpen, vanaf nu wil jij aan een sympathieker imago werken. Jouw liefdesplaneet zal daarbij jouw motivator zijn.

STERRENBEELD RAM

Jij moet misschien hard werken maar zult daarvan ook de rijke oogst plukken. Blijf bezig, ook als het werk jou verveelt. Wijs geen enkel aanbod af om iets bij te verdienen. Onverwachte kansen kunnen een nieuwe horizon ontsluiten.

STERRENBEELD STIER

Tracht binnen een privé-relatie met een schone lei te beginnen. Een nieuweling(e) kan zijn of haar intrede doen. Tevens kunnen op jouw schouders nieuwe verantwoordelijkheden worden gelegd. Jouw energie is gelukkig toereikend.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij zal vroeg moeten starten om alles te halen uit deze dag. Welwillendheid is geboden en je zal vindingrijk moeten zijn. Intuïtie en geluk gaan vandaag wonderwel samen. Er kan een mooie opdracht in jouw schoot vallen.

STERRENBEELD KREEFT

Tracht deze dag aan jouw weekend te plakken. Ben je nog alleen dan biedt een feestje de kans iemand te ontmoeten met wie jij wel eens wil ontbijten. Een advies komt misschien ongevraagd maar zal niettemin waardevol blijken

STERRENBEELD LEEUW

De nadruk ligt op samenwerking; vergaderingen zullen productief zijn. Jongeren zullen er wel bij varen als zij zich bekwamen in spreken in het openbaar of hun vocabulaire uitbreiden. Wat voorbij leek kan weer jouw interesse wekken.

STERRENBEELD MAAGD

Succes schuilt in een selectieve keuze van bezigheden. Focus op hetgeen er echt toe doet. Vermoei je niet te veel; ga op tijd naar bed als jij een druk weekend voor de boeg hebt. Deskundig financieel advies zal nuttig blijken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De afhandeling van stukken of praktische zaken zal meer tijd vergen dan voorzien. Jij kan beseffen dat je op een belofte hebt vertrouwd die niet op papier staat. Probeer flexibel te zijn en niet halsstarrig vast te houden aan afspraken.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Praat niet voor jouw beurt ook al word je uitgedaagd. Probeer je aan veranderde omstandigheden aan te passen. Het zal jou goed uitkomen als je aan jouw lot wordt overgelaten. Een check-up kan zorgen wegnemen over een kwaaltje.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan je aan zin en motivatie ontbreken. Zoek het gezelschap van mensen met wie jij kan lachen. Houd voet bij stuk als je te maken hebt met een lastpak. Denk erover na hoe jij jouw toekomst kan veiligstellen. Eet minder.

STERRENBEELD STEENBOK

Overschrijd de subtiele grens tussen vriendschap en intimiteit niet. Begraaf vandaag de strijdbijl als je met iemand ruzie hebt gemaakt. Kies uit binnenkomende invitaties die, waar jij nieuwe mensen kan ontmoeten. Drink niet te veel.

STERRENBEELD WATERMAN

Doorgaans kan je goed met anderen overweg. Er begint een fase waarin je vriendschappen kan sluiten waarover je slechts durfde te dromen. Een perfecte periode breekt aan om kloven te overbruggen en oude wonden te helen.

STERRENBEELD VISSEN

Een knagend probleem kan op diverse manieren worden aangepakt. Weeg voor- en nadelen af en maak pas dan jouw keuze. Jij bent steeds beter in staat jouw lot in eigen handen te nemen. Blijf echter op je hoede voor betweters.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.