Moet de overheid ons strengere maatregelen opleggen?

Het aantal positieve testuitslagen op COVID-19 neemt in rap tempo toe. Zo ook het aantal ziekenhuisopnamen, gevolgd door het aantal ic-opnamen. Allemaal doordat corona weer meer om zich heen grijpt. De tweede golf heeft ons bereikt.

Persconferentie

Gisteren vond er een marathonsessie in het Catshuis plaats rondom de opleving van het virus. Naar aanleiding hiervan kopte de Telegraaf dat er mogelijk toch een mondkapjesplicht komt. „Volgens ingewijden ligt de mogelijkheid om toch over te gaan op mondkapjes in de publieke ruimte alsnog op tafel”, is vandaag in onze krant te lezen.

Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie waarin waarschijnlijk meerdere nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. De persconferentie zou eigenlijk morgen zijn. ,,Van bang maken en nog meer maatregelen nemen, zetten de mensen alleen maar de hakken harder in het zand”, stelde Gommers gisteren in het AD. Op LinkedIn wil hij mensen oproepen niet te wachten tot de maatregelen vanuit de overheid worden opgelegd, maar zelfstandig actie te ondernemen.

Praat mee

