Estelle Cruijff: ’Therapie heeft me goed gedaan’

Estelle Cruijff: „Als ik alles zou moeten geloven wat er over me is geschreven, zou ik intussen onder een grafsteen liggen van ellende.” Ⓒ Stef Nagel

Estelle Cruijff (42) heeft een lifestyleboek geschreven over hoe zij eet, leeft en sport. Wij willen weleens weten wie zij écht is, want er wordt genoeg over haar geschreven. Of dit beeld klopt lees je hier online en in de nieuwste VROUW Glossy, waar ze ook toelicht hoe ze haar prachtige figuur behoudt.