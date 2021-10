Weekhoroscoop 42 - Doe wat jóu happy maakt, Kreeft

Ram

Liefde: Je voelt je geliefde en vrienden haarfijn aan en weet dus ook exact wat zij wel of niet nodig hebben. Mede hierdoor is men graag in jouw gezelschap.

Financiën: Wanneer je iets verkoopt ben je geneigd er iets teveel voor te vragen. Natuurlijk is een extra centje altijd meegenomen maar verlies niet de verhoudingen uit het oog.

Werk: Je hebt moeite om objectief te blijven. Probeer je desondanks niet te laten beïnvloeden door je persoonlijke mening of voorkeur.

Persoonlijk: Doe de dingen eens compleet anders dan men van je verwacht. Onderscheid is de basis voor succes op elk gebied.

Stier

Liefde: Jij en je partner zoeken deze week graag de gezelligheid op. Samen ergens lekker eten en wellicht staat er ook een avondje borrelen met vrienden op het menu.

Financiën: Je geeft nu meer geld uit aan de inrichting van je huis. Kleine hebbedingen maar ook nieuw meubilair behoren tot de mogelijkheden.

Werk: Je bent wat vermoeid en werkt trager dan anders. Ook thuis komt er niet veel uit je handen. Luister naar je lichaam en neem wat meer rust.

Persoonlijk: Je vindt het maar niets dat een goede vriendin regelmatig met iemand anders afspreekt. Een beetje jaloezie is je niet vreemd deze week.

Tweelingen

Liefde: Jij en je geliefde hebben momenteel geen behoefte aan bezoek en ook ligt het niet in de planning om zelf bij iemand op visite te gaan. Sterker nog, als er al iets gepland staat is de kans groot dat jullie het afzeggen.

Financiën: Dit is geen goede week om te onderhandelen en dus ook niet om een grote aankoop te doen of zelf iets duurs te verkopen.

Werk: Probeer andere mensen niet direct in hokjes te plaatsen. Ook niet onbewust. Vooroordelen kloppen lang niet altijd dus het zou jammer zijn als je je hierdoor laat beïnvloeden.

Persoonlijk: Je staat voor een keuze tussen het hart en het hoofd. Lastig maar als je je gevoel volgt en vervolgens met je verstand de consequenties overdenkt moet het goedkomen.

Kreeft

Liefde: Omdat je deze week sneller op je tenen getrapt bent, schiet je ook iets sneller uit je slof dan nodig is. Een aandachtspuntje deze week.

Financiën: Je hecht meer waarde aan spullen die emotionele waarde hebben dan aan dingen die in materiële zin veel waard zijn. Je geeft dan ook weinig geld uit en bent blij met kleine dingen.

Werk: ’s Avonds werken pakt niet zo lekker uit voor je, zelfs als je dit gewend bent. Overdag ben je productiever en socialer. ’s Avonds trek je je liever meer terug en doe je het iets kalmer aan.

Persoonlijk: Ook al vinden anderen er misschien iets van, het is echt niet erg om gewoon eens te doen wat jóu happy maakt. Sterker nog, het is nodig.

Leeuw

Liefde: Dit is een mooie week om de relatie nog eens goed onder de loep te nemen. Zeker als jullie voor een belangrijke beslissing staan is het fijn te weten waar jullie elkaars behoefte vervullen en wat er juist beter kan.

Financiën: Hoewel je graag iets nieuws wilt ondernemen heb je er nog te weinig kaas van gegeten om veilig een investering te doen. Heb nog even geduld en laat je goed informeren.

Werk: Samenwerken pakt goed uit. Ook al denk je het prima alleen af te kunnen, een waardevol advies doet je toch weer even anders naar de dingen kijken.

Persoonlijk: Dit is een mooi moment om meer zelfinzicht te verkrijgen. Kijken hoe andere mensen op jou reageren is een goede graadmeter van hoe jij op andere overkomt. Je krijgt wat je geeft, dus als men zich vrolijk naar je opstelt zit je goed.

Maagd

Liefde: Humor is het toverwoord, daarmee valt (bijna) alles op te lossen. Een flinke dosis zelfspot en relativeringsvermogen en jullie komen lachend de week door.

Financiën: Beslissingen die je neemt op financieel gebied pakken heel goed uit. Je hebt een helder en logisch inzicht, precies wat je nu nodig hebt.

Werk: Een collega doet werkelijk iets goeds, wat dit een perfect moment maakt om een complimentje te geven.

Persoonlijk: Dit is een goede week om een meningsverschil uit te praten wat al te lang is blijven hangen. Dit zal beide partijen opluchten.

Weegschaal

Liefde: Je ziet de dingen plotseling van een heel andere kant met als gevolg dat je meer begrip kunt opbrengen voor bepaalde standpunten van je partner.

Financiën: Nieuwe mogelijkheden doen zich voor, plotseling blijkt er meer mogelijk dan je dacht.

Werk: Contact met iemand van buitenlandse afkomst of misschien een buitenlandse zakenrelatie maakt je heel erg blij. Wie weet zit er zelfs een reisje voor je in?

Persoonlijk: Kunst speelt deze week een belangrijke rol voor je. Je staat open voor nieuwe dingen en maakt graag wat extra tijd vrij om het een en ander te ontdekken.

Schorpioen

Liefde: Tijd voor verandering! Samen met je geliefde gezellig klussen of nieuwe decoratie kopen, fijn alles in herfstsfeer. Je krijgt zelfs zin om alles flink te poetsen.

Financiën: Je bent zeer gefocust op je financiën. Probeer er niet te krampachtig mee om te gaan. Geld uitgeven is helemaal niet erg, zolang het binnen de perken blijft.

Werk: Er klopt iets niet en je wilt de onderste steen boven krijgen. Grote kans dat je de fout ontdekt of de oplossing vindt.

Persoonlijk: Niet alleen fysiek maar ook mentaal ben je snel uitgeput. Vooral aan het einde van de werkweek lijkt alles meer energie te kosten dan je gewend bent. Blijf vooral goed eten en slapen, dit is van tijdelijke aard.

Boogschutter

Liefde: Je partner is niet helemaal in zijn of haar hum maar je hebt begrip voor de situatie en weet hem of haar zelfs weer een beetje op te vrolijken.

Financiën: Financieel sta je er goed voor. Je weet bepaalde onkosten handig te omzeilen door deze simpelweg voor te blijven. Onderhoud kost geld maar het bespaart ook!

Werk: Als je voor een belangrijke beslissing staat is dit het moment om een knoop door te hakken, zelfs als er sprake is van een risico. Doe hierbij handig je voordeel met de positieve mindset én de besluitvaardigheid waar je nu over beschikt.

Persoonlijk: Je zit boordevol energie en bent haast niet te stoppen. Je hebt zelfs zin om vooruit te werken. Niet alleen mentaal ben je vlug als water ook fysiek kun je bergen verzetten.

Steenbok

Liefde: Je voelt je haast verplicht om iets voor je partner te doen waar je zelf geen zin in hebt. Iets tegen je gevoel in doen is nooit leuk. Niet voor jezelf maar ook niet voor je geliefde.

Financiën: Je gaat zeer zorgvuldig met je budget om en zorgt ervoor dat je er netjes mee rondkomt. Daarbij zijn er geen tegenvallers te verwachten, je financiën zijn stabiel.

Werk: Met mensen van een jongere generatie dan jij werk je minder fijn samen. Zakelijk gezien gaat momenteel je voorkeur uit naar collega’s met meer levens- en werkervaring

Persoonlijk: Je hebt behoefte aan rust en tijd voor jezelf. Gewoon even niets doen en vooral ook niet hoeven praten lijkt je heerlijk.

Waterman

Liefde: Iets waar je het al een tijdje over wilde hebben met je partner kan nu besproken worden. Dit gesprek zal jullie allebei meer duidelijkheid bieden.

Financiën: Waak voor impulsieve aankopen. Wat je nu héél graag wilt hebben ben je straks binnen de kortste keren zat. Wat is er mis met er een paar nachtjes over slapen?

Werk: Je rent van hot naar her en als dit niet nodig is dan gaan je gedachten wel alle kanten op. Blijf vooral kalm en zet de dingen even rustig voor jezelf op een rij. Wat is nu het eerst nodig? De rest kan wachten.

Persoonlijk: Regels zijn even een ding. Je hebt op elk gebied behoefte aan vrijheid. Probeer je desondanks niet te onttrekken aan je verantwoordelijkheden.

Vissen

Liefde: Je hebt haast een telepathische band met je geliefde, soms zegen jullie exact hetzelfde op precies het zelfde moment. Grappig. Daarnaast begrijpen jullie elkaar ook prima zonder woorden.

Financiën: Raak niet in paniek als je je pinpas kwijt bent of als de geldautomaat niet doet wat jij graag wilt. Het blijkt achteraf te gaan om een storm in een glas water. Neem voor de zekerheid wat extra cash mee, dan blijf je eventuele problemen voor.

Werk: Je bent bereid je eigen werk even opzij te leggen om een collega uit de brand te helpen. Jouw behulpzaamheid wordt enorm gewaardeerd.

Persoonlijk: Jouw persoonlijke wensen zeggen veel over waar je nu staat in het leven. Is het misschien tijd voor verandering?