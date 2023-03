Praat mee: Snap jij de kritiek op 25 jaar leeftijdsverschil in GTST?

Stefano, een zakenman van tegen de 50, genoot dinsdag van een biertje in de welbekende stamkroeg De Koning. Na een tijdje treft hij hier Merel, een jonge meid die net van de middelbare school komt. De twee kunnen elkaar niet weerstaan en een stomende onenightstand volgt.

Spraakmakend

Er vinden wel vaker spraakmakende gebeurtenissen plaats in de Nederlandse soap. Zo worden kijkers regelmatig getrakteerd op overspel en is ook moord geen onbewandeld pad. Toch trekken veel fans de streep bij de onenightstand, of eigenlijk het leeftijdsverschil, van Merel en Stefano.

De schrijvers van de soap kunnen wat betreft deze verhaallijn rekenen op veel onbegrip. Onder andere op Instagram wordt er geshoqueerd gereageerd en spreken kijkers van een verkeerd voorbeeld voor meekijkende kinderen. Zo schrijft een kijker: „Hij had haar vader kunnen zijn!” Fansite GTSTCourant sluit zich aan bij de kritiek en schrijft dat de schrijvers het spoor bijster zijn.

Aanstelleritis

Anderen begrijpen de ophef niet en vinden dat kritiekgevers zich aanstellen. Volgens hen kan een onenightstand niet veel kwaad en is er niet eens sprake van een langdurige relatie. „Mooi stel. Leeftijd zegt niks”, aldus een fan.

Lianne vindt Stefano en Merel een bizarre combinatie.

Jennifer sluit zich bij Lianne aan en spreekt van een aparte verhouding.

Volgens Sem slaat GTST (wederom) de verkeerde weg in.

Jef wijst een andere gebeurtenis uit de soap aan.

