Aan de ene kant probeer ik op dit moment zoveel mogelijk te genieten van het feit dat mijn haaruitval is gestopt en ik weer nieuwe haargroei krijg. Natuurlijk baal ik van de bijwerkingen die de minoxidil met zich meebrengt (lees: extra haargroei op mijn hele lichaam), maar het feit dat ik niet meer elke dag bossen haar verlies, geeft mij zoveel verlichting!

Noodpakket

Maar aan de andere kant ben ik bezig met de toekomst. Want snel of minder snel, mijn haaruitval gaat weer terugkomen. En ik weet dat dat mij mentaal weer een klap gaat geven. Om de gevolgen zover mogelijk in te perken ben ik bezig met een soort noodpakket. SOS mijn haar valt uit!

In dat pakket vind je diverse soorten sjaaltjes, bandeaus en haarbanden. Deze zijn voornamelijk fijn wanneer mijn haarlijn weer naar achter verplaatst en mijn inhammen weer zichtbaar worden. Ook voor naar het strand bijvoorbeeld zijn de sjaaltjes mijn favoriete accessoire.

Speciaal voor deze look heb ik ook grote oorbellen aangeschaft. Combineer de kleur van je gekozen sjaaltje/bandeau/haarband met je kleding en oorbellen en het is net echt! Zoals mijn psycholoog zei: „Ga hier eens anders naar kijken. Zie de sjaaltjes niet alleen als een middel om je haarprobleem te bedekken, maar ook als uiting van jezelf.”

Sjaaltjes

Mijn collectie sjaaltjes is al best groot, maar helaas zijn er ook een paar in bruikleen, dus heb ik deze week het internet afgestruind en lookalikes bestelt. Het geeft mij rust wanneer ik weet dat de collectie naar mijn zin is en ik verschillende kleurtjes heb om uit te kiezen. En ja, ik geef liever 50 euro uit aan een paar sjaaltjes dan aan bijvoorbeeld uiteten gaan.

Naast de sjaaltjes heb ik ook nog een ander middeltje in huis dat de haaruitval een beetje kan verbloemen: haarpoeder. Dit is een soort vezeltje dat je over je kale plekken, kruinen of brede scheiding kunt strooien. In de kleur bruin. Het maakt je haar natuurlijk niet dikker, maar kan wel kale plekken een beetje verdoezelen. En daarnaast heb ik mijn volumepoeder: mijn favoriete haarproduct om het beetje haar dat ik heb, wat dikker te laten ogen.

Haarwerk

En dan… als laatste redmiddel heb ik natuurlijk mijn haarwerk. Ik besef maar al te goed dat ik gezegend ben met het feit dat ik de financiële middelen heb om niet één, maar twee haarwerken in huis te hebben. Zoals ik in een eerdere column heb beschreven, is haarwerk nummer 1 helaas niet passend. Gelukkig haarwerk nummer 2 wel!

Nu sinds kort mijn haarpijn zo goed als weg is, heb ik gebruikgemaakt van het aanbod van mijn nieuwe haarwerker. Het aanbod om met elkaar te kijken of we haarwerk nummer 1 kunnen omtoveren tot een haarstukje. Het grootste verschil tussen een haarwerk en een haarstukje is dat deze tweede wordt gemengd met je eigen haar.

Het voelt veel lichter aan dan een heel haarwerk en wordt vastgezet met kleine klemmetjes. Voorheen was dit vanwege mijn haarpijn absoluut geen optie, maar doordat mijn hoofdhuid rustiger lijkt wilde ik ontdekken of ik de klemmetjes nu wél kan verdragen.

Via mijn haarwerker heb ik een weekend een haarstukje met klemmetjes mogen lenen. Om te voelen hoe ik het vind na ’m een paar uurtjes op te hebben gehad. Ik gaf aan: „Het maakt niet uit hoe het haarstukje eruitziet, het gaat mij puur om hoe het voelt.” Dat heb ik geweten!

Ik kreeg een kort, pittig, blond kapsel mee. Naast huilen van het lachen om mijn nieuwe look, was het een grote meevaller. Natuurlijk voel je het stukje zitten, maar pijn deed het absoluut niet. Uiteraard weet ik niet hoe het met de haarpijn gesteld is op het moment dat de haaruitval weer begint, maar… ik vond het absoluut de moeite waard om mijn niet passende haarwerk om te laten bouwen tot een haarstukje. Dus zogezegd, zo gedaan!

Op dit moment ligt haarwerk nummer 1 in het atelier om aangepast te worden. En dan? Dan heb ik dus naast sjaaltjes, bandeaus, haarbanden, haarpoeder en volumepoeder ook twee échte escapes voor mijn gevoel: een heel haarwerk en een haarstukje. En meer kan ik niet doen. Dit is mijn noodpakket. En natuurlijk hoop ik dat deze nog wel even in de kast mag blijven, maar daar kan niemand mij zekerheid over geven helaas…

Volg de dagelijkse strubbelingen van Anne via @hairtrouwdmetanne op Instagram.

