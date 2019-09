Duizenden huisdieren afhankelijk van dierenvoedselbank

De tweeling van Sandra en Chris: Evalynn & Kayleigh (5) Ⓒ Eigen beeld

Naast voedselbanken voor mensen bestaan er tegenwoordig ook dierenvoedselbanken. In heel Nederland zijn er nu 40 dierenvoedselbanken te vinden en dit aantal blijft stijgen. Mensen die financieel krap bij kas zitten, zijn vaak minder goed in staat om voor hun huisdieren te zorgen. Om deze huisdieren en hun baasjes een handje te helpen zijn dierenvoedselbanken opgericht. Zo kunnen dierenbaasjes toch hun huisdier houden. Sandra (36) komt inmiddels al een paar maanden over de vloer bij Dierenvoedselbank Friesland.