Marrit pleit voor rouwverlof: ’Mijn schoonzoon moest in de overlevingsstand’

Dochter

Op de sterfdag van mijn dochter bedacht ik mij het volgende: toen zij zwanger was, kreeg zij weken verlof. Toen zij bevallen was kon zij rekenen op 2,5 maand verlof. Wat een mooie periode om te genieten van de baby. In het begin hadden ze kraamhulp en de slapeloze nachten verdeelde ze met haar man. Met z'n drieëen konden ze genieten van het kleine broertje. Bijkomen, genieten, rusten, een nieuwe balans vinden. Zorgeloos.

Helaas was dat genieten van korte duur vanwege een kort ziekbed van mijn dochter. Na haar overlijden moest mijn schoonzoon opeens in de overlevingsstand. Nu moest hij in zijn eentje een balans vinden. Slapeloze nachten, verdriet, oververmoeid. De stress van de administratieve rompslomp. Zorgen over de toekomst. Hoe is dat voor kinderen, zonder moeder?

Rouwverlof

Voor hem was er in deze veel moeilijkere omstandigheden géén tien weken verlof. Er is wettelijk níets. Als je boft heb je een begripvolle werkgever. Als je boft zijn één of twee weken rouwverlof in je CAO opgenomen. Maar zo’n korte periode verlof is ontoereikend voor de eerste overlevingsperiode. Gezinsuitbreiding is al een uitdaging als je samen blij en gelukkig bent. Een gezin runnen met daarbovenop stress en verdriet, omdat een partner wegvalt… Ga er maar aan staan.

Voor dit soort gevallen zou er rouwverlof moeten bestaan, waarvoor de petitie getekend kan worden.