’Hij vindt me te dik waardoor ik me niet meer op mijn gemak voel’

„Ik ben nooit superslank geweest. Als puber droeg ik al maat 38 en met de jaren zijn daar nog twee maten bijgekomen. Maar moddervet wil ik mezelf nou ook weer niet noemen: ik pas nog prima in een maat 42 en als de stof een beetje rek heeft, zelfs in maat 40. Wel heb ik nogal gejojood. Dat kwam onder andere omdat ik smoorverliefd werd op R. In de eerste paar maanden van onze verkering vlogen de kilo’s eraf; ik kreeg geen hap door mijn keel. Ik paste m’n spijkerbroeken van jaren geleden zelfs weer.

Seksstandje

Maar goed, de prille liefde gedijde bij mijn gewichtsverlies. Ik voelde me mooi en sexy en op de een of andere manier ook vrijer. Geen seksstandje was me te gek, want ik maakte me geen zorgen over blubberende benen en/of een hangbuik. En mijn geliefde was vol lof over mijn lichaam. Hij genoot als anderen me complimenteerden en zelf was hij ook scheutig met lieve, bewonderende opmerkingen. Samen met hem shoppen vond ik geweldig. Dan koos ik iets uit een rek waarvan ik dacht: ’Kan ik dat wel hebben?’ Maar als ik dan een beetje verlegen het pashokje uitkwam, begon hij te stralen. Dan was het: ’Die jurk staat je echt prachtig, daar komt je smalle taille zo mooi in uit.’ Ik hoor het hem nóg zeggen.

Als ik hem dan vroeg of hij mij - voordat ik was afgevallen - niet mooi vond, antwoordde hij ontkennend. Dat was het niet. Hij hield van me zoals ik was, maar dunner vond hij mij nou eenmaal aantrekkelijker. Ik genoot van zijn complimenten, maar voelde me ergens ook wel onzeker. Want ik was nog steeds dikker dan zijn vorige vriendinnen.

Mijn onzekerheid verergerde toen ik weer wat kilootjes aankwam. ’Je krijgt een buikje’, merkte hij op terwijl hij mijn ’buikje’ kuste. Misschien was het echt liefkozend bedoeld, maar ik schaamde me. Ik had zelf ook al gemerkt dat mijn skinny spijkerbroeken niet meer lekker zaten.

Toen alles nog wel goed paste, had ik mezelf bezworen dat ik nooit meer dikker zou worden. Maar uiteindelijk zijn de kilo’s er toch weer aangekomen. Alle romantische etentjes, snoepmomenten voor de tv, wijntjes en begeleidende borrelhappen… De kilo’s zitten na drie jaar weer rond mijn middel en op mijn billen. En mijn vriend? Die baalt er misschien nog wel meer van dan ik.

Ongezond

We vrijen nog steeds wel hoor, maar zijn handen glijden niet meer bewonderend over mijn lichaam. Hij bekijkt me ook anders, onderzoekend. Toen ik hem recent vroeg of hij me soms te dik vindt, was hij pijnlijk eerlijk. Hij vindt me momenteel echt te zwaar. ’Het is niet dat ik niet meer van je houd, maar je bent volgens mij ongezond bezig. Zit het jou dan niet in de weg?’

Ja, het zit me in de weg. Ik wil dolgraag 10 kilo lichter zijn en ga er ook echt wel wat aan doen. Maar doordat hij het gezegd heeft, voel ik me niet meer op mijn gemak bij hem. Ik wil me liever niet meer uitkleden in zijn buurt en zelfs samen eten vind ik lastig. Niet dat hij commentaar geeft, maar toch, ik eet minder dan ik zou willen (wat overigens wel weer goed is voor de lijn).

Ik wil dat hij me wél aantrekkelijk vindt en heb er moeite mee dat hij me niet neemt zoals ik ben. ’Mijn innerlijk is blijkbaar niet voldoende voor hem’, denk ik dan. Aan de andere kant voel ik me zelf ook mooier in een maatje minder. Moet ik onze relatie verbreken of toch weer op dieet?”