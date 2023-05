Praat mee: Gravin Eloise in badpak op tv, is ophef terecht?

Eloise van Oranje is één van de deelnemers van Het perfecte plaatje op reis, wat dit seizoen gefilmd wordt in Zuid-Afrika. Samen met andere bekende Nederlanders, zoals Rick Brandsteder en Leonie ter Braak, tracht de gravin een plekje in de finale van het tv-programma te bemachtigen. Wanneer ze voor één van de foto-opdrachten in badpak moet poseren, is dat voor haar dan ook geen probleem.

Kritisch over Eloise in badpak

De aflevering is uitgebreid besproken in RTL-Boulevard, waarbij presentator Eddy Zoëy stelt dat het om een keurig zwart badpak gaat. Royaltykenner Jeroen Snel denk daar anders over. „Ik denk dat het een grensgevalletje is,”, zegt hij. „Het randje wordt wel opgezocht. Angela de Jong schrijft dat Beatrix zich verslikte in de thee toen ze haar royale bombonella’s liet zien. Ik snap haar heel goed.”

Presentator Luuk Ikink stelt dat Eloise mag doen wat ze wil. „Dat klopt”, beaamt Snel. „Maar het is niet nodig. Wat mij betreft had ze het helemaal niet hoeven doen. Ze is best beroemd en het is natuurlijk ook leuk om aan het programma mee te doen, maar ze blijft toch lid van de koninklijke familie.”

Overdreven

William Rutten, jurylid van Het perfecte plaatje op reis, waardeert het dat Eloise meedoet aan het programma „Niemand had dat verwacht. Het is hartstikke leuk en je merkt aan haar dat ze zich totaal niet beter voelt dan anderen. Ik vind dat je haar echt leert kennen in dit programma en ik weet zeker dat de kijkers haar in hun hart gaan sluiten.”

De ophef over het badpak vindt hij maar overdreven. „Het is gewoon een leuke, jonge Hollandse meid die voor haar doel gaat. Dat hoor je te doen in dit programma. Dus die hele ophef snap ik niet zo goed. We zien wel meer mensen in badpak, toch?”

