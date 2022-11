Geen zin om naar het WK te kijken? Check dan deze programma’s!

The Masked Singer

Wie zit er achter dat masker? In het nieuwe seizoen van The Masked Singer kan er weer geraden worden wie de BN’ers zijn die zwaar vermomd de sterren van de hemel zingen. Popcorn erbij... smullen! The Masked Singer is te zien op Videoland en RTL 4, elke vrijdagavond 20.00 uur.

Judas II: Dagboek van een getuige

Het tweede seizoen van Judas draait wederom om het tumultueuze leven van Astrid Holleeder, de zus van Willem Holleeder. De verfilming van haar boek Dagboek van een getuige gaat over alle gevolgen voor haar, want hoe is het als je noodgedwongen moet onderduiken? Judas II is te zien op Videoland.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

Wat is het WK vergeleken met de bloedstollende avonturen van Mr. Frank Visser? Je favoriete rechter komt terug met een nieuw seizoen vol met uit de hand gelopen burenruzies. Beetje leedvermaak maar vooral ongeloof: hoe kan het zo ver komen? Mr. Frank Visser doet uitspraak is te zien op SBS 6, elke vrijdag 20.30 uur.

The People We Hate At The Wedding

In deze romcom hebben de Amerikaanse Paul en Alice een hekel aan hun halfzus Eloise. Die laatste staat op het punt om groots te trouwen in Londen, daarom vliegen Paul en Alice samen met hun optimistische moeder de oceaan over om te kijken of hun relatie te lijmen valt. The People We Hate At The Wedding is te zien op Amazon Prime Video.

De Verhulstjes

In deze serie krijgen we een kijkje in het leven van Gert Verhulst, de ultrasuccesvolle baas van Studio-100. We zien zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie, haar vriend Jef én natuurlijk hun honden Leo en Marcel. De Verhulstjes is te zien op Videoland en RTL 5, elke zaterdag 20.30 uur.

Meet Cute

Als hun eerste magische date tóch geen voorbode blijkt te zijn van een lang en gelukkig leven samen, reist Sheila door de tijd om die eerste ontmoeting steeds weer opnieuw te beleven en Gary hier en daar wat bij te schaven. Maar of ze daar nou goed aan doet… Bakje pepernoten erbij en u bent anderhalf uur zoet. Meet Cute is te zien op Amazon Prime Video.

The Real Housewives of Amsterdam

Het begon allemaal met een groep steenrijke vrouwen in Orange County, en nu is er na een versie in Beverly Hills ook een Nederlandse variant. We volgen de levens van zeven vrouwen uit de Amsterdamse ‘upper class’, met de nodige ruzies en hilarische hoogtepunten. Binnenkort zie je ze trouwens terug in een modereportage! The Real Housewives of Amsterdam is te zien op Videoland, vanaf 24 november.

