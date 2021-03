Daghoroscoop 19 maart - Er dreigt een probleem, Waterman!

VANDAAG JARIG

Je liefdesleven lijkt stabiel en dat zal je zelfvertrouwen geven. Je bent het type dat liefde op het eerste gezicht kan overkomen, maar dat brengt het risico met zich mee dat je te hard van stapel loopt. Bescherm je financiële belangen en laat je niet ompraten door mensen met een snelle babbel.

RAM

De omgang met anderen kan stressvol zijn en veel van je eisen. Luister naar rustige muziek zodat je ontspant. Schrijf gedachten op om je fantasie te prikkelen en inspiratie op te doen. Ga ook naar buiten voor frisse lucht en beweging.

STIER

Alles wijst erop dat je geld kunt verdienen en ook zult uitgeven. Hoe het verloopt hangt af van de vraag waarop je gefocust bent. Verkopers kunnen belangrijke kopers strikken en zelfs records breken. Werkgevers zullen tevreden zijn.

TWEELINGEN

Zorg voor frisse lucht door je omgeving wat op te schudden. Geef een saaie muur een levendig kleurtje; het kan een verbazingwekkende invloed op je hebben. Denk na over de toekomst maar sla niet aan het piekeren.

KREEFT

Contact met de overheid of de rechtspraak behoort tot de mogelijkheden. Wat de omstandigheden ook zijn, je zult tevreden zijn met het resultaat. Door je beschermende aura ben je in staat uit te voeren wat je van plan bent.

LEEUW

Problemen van gisteren kunnen vandaag worden opgelost. Om anderen te motiveren moet je zelf de mouwen opstropen en initiatief tonen. Voorop lopen maakt indruk. Een zakelijk project kan een hoogtepunt bereiken.

MAAGD

Wees je charmante zelf, prettig in de omgang en bereid te helpen. Neem de tijd om gekwetste ego’s te kalmeren. Als je een lezing moet houden zul je een indrukwekkende prestatie neerzetten en je gehoor enthousiasmeren.

WEEGSCHAAL

Hoewel u minder goed in uw vel kunt zitten, zijn er leuke dingen om van te genieten: een evenement of wedstrijd op tv bijvoorbeeld. Uw sociale leven kan dit weekend een piek beleven: u bent populair en daar knapt u van op.

SCHORPIOEN

Ga er niet van uit dat iedereen eerlijk is en let bij zakelijke deals goed op de kleine lettertjes. Vertrouw niet alle mensen op hun mooie blauwe ogen. Sluit een weddenschap af of koop een lot in een loterij: je kunt winnen.

BOOGSCHUTTER

Je zult vandaag goed met anderen overweg kunnen. Zelfs mensen met wie je normaal niet omgaat, kunnen aangenaam blijken te zijn. Als je anderen respectvol behandelt, kun je een goede service van hen verwachten.

STEENBOK

Een kleine dosis geluk kan voor ontspanning zorgen. Gelukkig maar, want de kosmos heeft een paar obstakels in petto waarvoor je op je hoede moet zijn. Er lijkt sprake van een stoorzender; besteed extra aandacht aan berichten.

WATERMAN

De sfeer lijkt gunstig al dreigt er een probleem. Breng een deel van de dag in de open lucht door, alleen of met een naaste. Fysieke activiteit is een probaat middel om gezond te blijven. Een lastige kwestie lijkt je huis te betreffen.

VISSEN

Milde irritatie kan je de hele dag bezighouden en wat opstandig maken. Er kan onrust heersen binnen het gezin of er moet dringend een probleem worden opgelost. Richt je aandacht op je werk om je humeur te verbeteren.

