Daghoroscoop 29 augustus - Weegschaal: Neem uitdagingen aan!

VANDAAG JARIG

Zelf kun je niet veel doen om jouw gezondheid te verbeteren, maar als je problemen kunt voorkomen zul je hun impact wel verkleinen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, maar een klein ongeval is altijd mogelijk. Let op en wees vooral voorzichtig met je enkels, heupen, rug, hals en keel.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Communicatie, met name over geld, kan vlot verlopen. Een gebeurtenis kan jou dwingen iets radicaal te veranderen op een terrein waarop jij minder goed spoort. Bind liever niet de strijd aan met leidinggevers of autoriteiten.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Breng meer afwisseling in je werk. Iets wat jou ergert in iemand kan een afspiegeling zijn van iets wat je in jezelf veroordeelt. Ga er niet steeds van uit dat anderen jouw mening niet delen. Onderschat de intelligentie van gesprekspartners niet.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Verfrist enthousiasme zal jouw stemming bepalen. Voldoening over je werk is cruciaal voor de kwaliteit van je leven. Zet jezelf niet te veel onder druk. Het resultaat van een onderzoek dat vrijkomt zal beter zijn dan je dacht.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Sta klaar voor een uitdaging; dit is niet het moment om op je lauweren te rusten. Naarmate je ondernemender bent, neemt jouw kans op succes toe. Test onconventionele ideeën, ze brengen je verder dan een traditionele aanpak.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Ziekte is waarschijnlijk niet ernstig maar kan wel je plannen de mist in sturen. Nieuwe kennissen kunnen je geestelijk stimuleren als je toe bent aan iets anders. Gebruik je energie constructief en mijd vervelende mensen en situaties.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Jij kunt belangrijke mensen ontmoeten op sociaal en zakelijk terrein en gevraagd worden deel te nemen aan een netwerk van gelijkgestemden of lotgenoten. Je kunt een goede financiële tip krijgen of wordt beloond voor een inspanning.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Luister naar een advies dat jou hogerop kan brengen. Kom niet terug op een besluit. Je zult steeds meer gemotiveerd raken om met een project te beginnen dat je de komende jaren zal bezighouden. Neem een uitdaging aan.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Wees jezelf als je indruk wilt maken. Gewichtigdoenerij laat iedereen koud. Maak je niet druk over eventualiteiten, maar houd alternatieven achter de hand voor het geval dat… Iemand kan slechts de halve waarheid vertellen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Geniet van deze fijne dag. Verhuizen of daartoe het initiatief nemen is een positieve zet met potentieel financiële voordelen. Een lang verwachte kans komt dichterbij. Financiën worden begunstigd. Koop nieuwe elektronica.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Er moeten zakelijke of financiële knopen worden doorgehakt. Zolang je gevoelige onderwerpen tactvol bespreekt zul je tot overeenstemming komen. Je kunt op de proef worden gesteld. Beperk je uitgaven, ook per creditcard.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Onderhoud het contact met leiding/opdrachtgevers, vooral als je zonder werk zit. Werkenden kunnen de basis leggen voor toekomstige voorspoed. Onderschat het belang van goede relaties niet. In de liefde kan iets broeien.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Succes valt niet af te dwingen. Tijd speelt een cruciale rol. Probeer tolerant en geduldig te blijven tijdens gesprekken, ook als men probeert jou te dwingen om te zeggen wat je denkt. Omstandigheden zijn gunstig voor geldzaken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.