Moeten we stoppen met traktaties op basisscholen?

Gezonde traktaties zijn natuurlijk altijd de betere keuze, maar het kost veel tijd en moeite voor de ouders om deze te maken. Een doos ijsjes of een uitdeelzak met chips is veel makkelijker dan een satéprikker vol fruit of andere gezondere keuzes. Bovendien is een satéprikker momenteel not done door de maatregelen. Eindstand: kinderen eten regelmatig chips of andere ongezonde voorverpakte traktaties op school.

Gezonde traktatie

Er zijn wel voorbeelden van gezonde traktaties die op dit moment zijn toegestaan. De GGD adviseert bijvoorbeeld een mandarijn, een banaan of een zakje suikervrije snoepjes. Grote kans dat deze gezonde traktatie niet wordt gewaardeerd door veel kinderen. Jij kiest bewust, maar jouw zoon of dochter komt verdrietig thuis, omdat de andere kindjes de traktaties niet lekker vonden.

Andere oplossing

Om helemaal van de ‘eettraktaties’ af te stappen zouden we op een klein cadeautje kunnen trakteren. Iedereen bepaalt dan zelf wat zijn of haar kind te eten of te drinken krijgt op school. Wil jij dat jouw kind gezonde snacks eet dan weet je op deze manier zeker dat hij of zij niet drie zakjes chips per week eet, omdat een ander kindje dat trakteert in de klas. Daarentegen kun je ook bij deze oplossing krijgen dat kindjes bepaalde cadeautjes niet leuk vinden en dat ook gaan uitdragen. Bovendien is deze ‘cadeautraktatie’ duurder dan een mandarijn of een zakje chips.

Praat mee

