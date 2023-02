Hoe merk je ijzertekort en wat kan je eraan doen?

In de volksmond wordt het ijzertekort genoemd, maar de officiële term is bloedarmoede. „Bloedarmoede houdt in dat er te weinig hemoglobine in je bloed zit. Hemoglobine is de rode bloedcel die zuurstof van je longen naar alle cellen van je lichaam brengt. De medische term voor bloedarmoede is anemie. Bij wat voor waarden iemand bloedarmoede heeft, hangt af van leeftijd en geslacht”, vertelt De Weijer.

Symptomen

Mensen kunnen verschillende symptomen van ijzertekort ervaren, maar sommige mensen merken hier niets van. „Ze ervaren geen symptomen van bloedarmoede. Maar als mensen behoorlijke bloedarmoede hebben, zijn ze vaak heel moe en zwak. Ook kunnen zij last hebben van duizeligheid, hartkloppingen, zweten, hoofdpijn, er bleek uitzien en benauwdheid”, aldus De Weijer.

Je kan spreken van ijzertekort wanneer er te weinig hemoglobine in het bloed zit. „Te weinig hemoglobine in het bloed kan drie oorzaken hebben. Ofwel te weinig ijzer in het lichaam, of te weinig vitamine B12 of foliumzuur. Het lichaam heeft al deze dingen nodig om hemoglobine te maken, en dus zuurstof te vervoeren. Ook kan er een onderliggende ziekte zijn”, zegt De Weijer.

Oorzaken

Te weinig ijzer in het bloed kan verschillende oorzaken hebben. De Weijer: „Bij vrouwen ontstaat bloedarmoede vaak wanneer ze veel bloed verliezen tijdens de menstruatie. Het kan ook ontstaan wanneer iemand kleine beetjes bloed verliest via de maag of darmen. Dit gebeurt voornamelijk wanneer mensen langdurig bepaalde medicatie gebruiken, zoals ibuprofen of diclofenac. Maar dit kan ook komen door maag- of darmziekten, zoals ontstekingsziekten of zelfs kanker. Vaak is dit de oorzaak van bloedarmoede bij mannen of vrouwen ouder dan vijftig jaar. Verder kan bloedarmoede ook ontstaan na een operatie, bevalling of miskraam. Mensen die een langere tijd geen of weinig voeding eten waar ijzer in zit kunnen ook last krijgen van bloedarmoede.

Naast een tekort aan ijzer, kan bloedarmoede ontstaan door een tekort aan vitamine B12 of foliumzuur. Dit zie je vaak bij de ziekte van Crohn. Ook kan bloedarmoede ontstaan bij chronisch gebruik van maagbeschermers of het diabetesmiddel metformine. Wanneer mensen een veganistisch dieet volgen kunnen zij hier ook last van krijgen, want vitamine B12 zit in dierlijke voeding. Als veganist is het dus echt belangrijk om vitamine B12 te slikken.

De derde oorzaak van bloedarmoede is langdurige ziekte. Vaak is het dan niet een geval van een tekort aan ijzer in het lichaam, maar kan hemoglobine niet goed worden aangemaakt. Vaak zie je dit bij reuma of kanker, maar ook bij een erfelijke ziekten zoals de sikkelcelziekte, een vorm van erfelijke bloedarmoede”, aldus De Weijer.

Bloedonderzoek

Wanneer je symptomen ervaart van bloedarmoede, zal je waarschijnlijk naar de huisarts gaan. De Weijer vertelt over dat proces: „Wanneer iemand met symptomen van bloedarmoede bij de huisarts komt, doen wij bloedonderzoek. Dan kijken we naar het hemoglobinegehalte en ook specifiek naar het ijzergehalte. Zo kunnen wij zien of er daadwerkelijk een ijzertekort is, of dat de hemoglobine niet goed wordt aangemaakt. Vervolgens wordt er gekeken naar de meest waarschijnlijke oorzaak van de bloedarmoede. Dan wordt er onderscheid gemaakt in geslacht en leeftijd. Afhankelijk daarvan zullen we eventueel vervolgonderzoek doen, bijvoorbeeld maag en/of darmonderzoek, wanneer iemand ouder dan vijftig is.

Stel dat er uit de onderzoeken niks ernstigs naar voren komt, kan je medisch gezien een aantal dingen doen. Vrouwen die heftig menstrueren kunnen bijvoorbeeld aan de pil gaan. Wanneer vrouwen geen kinderwens meer hebben, kan een deel van het baarmoederslijmvlies weggehaald worden. Bloedarmoede kan ook verholpen worden door middel van het eten van voeding waar veel ijzer in zit. Denk hierbij aan rood vlees, peulvruchten, groenten, noten, brood, vis, en gedroogd fruit. Wanneer je hier producten bij eet die vitamine C bevatten, nemen de darmen het ijzer goed op.

Supplementen

De behandeling van bloedarmoede hangt dus af van de oorzaak. Wanneer het ligt aan een tekort aan vitamine B12, moet iemand natuurlijk vitamine B12 gaan slikken. Dat geldt ook voor foliumzuur. Soms kunnen er ook ijzertabletten voorgeschreven worden. In het ergste geval kan er een bloedtransfusie plaatsvinden”, vertelt De Weijer.

Met supplementen kan bloedarmoede dus voorkomen of verholpen worden. Maar het is niet de bedoeling dat je deze zomaar slikt. De Weijer: „Supplementen zijn vaak een goede oplossing voor bloedarmoede, maar alleen als deze worden voorgeschreven door de huisarts. Het is niet de bedoeling om te pas en te onpas supplementen te slikken. Dan heb je geen idee wat je slikt.”

Voedingscentrum

Volgens woordvoerder van het Voedingscentrum Lolkje de Vries is de kans niet groot dat iemand een ijzertekort heeft. Ze zegt hier het volgende over: „Met een gezond en gevarieerd voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf krijgen de meeste mensen voldoende ijzer binnen. Je vindt ijzer in dierlijke en in plantaardige producten. Het lichaam zorgt zelf dat er meer ijzer uit eten wordt gehaald als er een tekort dreigt. Een gevarieerde voeding levert voor de meeste mensen voldoende ijzer. Het advies is daarom om geen supplementen te nemen.

Als je dat wel doet, neem dan niet meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, deze staat op het etiket. Het is niet raadzaam om ijzerpillen met meer ijzer te nemen, tenzij je (huis)arts of verloskundige dit adviseert. Als je vermoedt dat je een ijzertekort hebt, raden we aan om dit te bespreken met je huisarts. Zij of hij kan je adviseren wat je in jouw situatie het beste kunt doen om het eventuele ijzertekort te verhelpen.”

