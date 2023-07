’Mijn vakantieliefde zag me als een goedkoop logeeradresje’

Eigenlijk was 1986 een rampjaar. De ramp bij Tsjernobyl, de Challenger die uit elkaar spatte... Misschien had Jacqueline beter moeten weten toen zij aan de Italiaanse Bloemenrivièra Aldo ontmoette. Tot over haar oren verliefd keek ze verlangend uit naar zijn tegenbezoek.

’Aldo’s blouse was nat van mijn tranen toen ik hem door het busraam nog een laatste kushandje toewierp.’ Ⓒ Getty Images