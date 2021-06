Moeten minder landen een geel reisadvies krijgen?

Reizigers

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat een groter aandeel van de totale hoeveelheid positieve tests die wekelijks worden afgenomen in Nederland bestaat uit reizigers naar het buitenland. Voorheen ging het om 1,6 procent van de vastgestelde besmettingen, deze week is de groep al goed voor 5,7 procent van alle positieve testen.

De afgelopen weken is het aantal positieve testen sterk afgenomen. Dinsdag werd bekend dat de besmettingscijfers op het laagste niveau zijn beland sinds de nazomer van vorig jaar, zo bericht De Telegraaf. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald, na twee dagen van heel lichte stijging. Hierdoor kunnen de regels steeds meer versoepeld worden.

Maar vorige zomer leek het ook de goede kant op te gaan waardoor we meer vrijheden kregen. Doordat later weer de cijfers opliepen, kwam Nederland in de tweede lockdown terecht. Het cruciale verschil met nu is wel dat doordat meer mensen gevaccineerd zijn, het coronavirus zich langzamer verspreidt dan vorig jaar.

Ook is er de angst voor een knipperlichtzomer: landen die wisselen tussen een oranje en geel reisadvies omdat de data waarop het RIVM zich baseert soms weken oud is. Dit maakt het onzeker om een reis te boeken omdat het reisadvies zomaar veranderd kan worden. In verschillende landen is ook nog sprake van inreisbeperkingen waardoor een vakantie zoals vanouds er nog steeds niet helemaal inzit. Het is daarom belangrijk om goed te weten welke regels een land hanteert.

