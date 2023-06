Praat mee: Moet de vrijwillige ouderbijdrage geschrapt worden?

In een brief aan de Tweede Kamer roept een coalitie van vakbonden, onderwijsbestuurders, leerlingen en ouders op om de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs af te schaffen. Zij zien liever dat de overheid een vast bedrag per leerling overmaakt om de kosten van extra activiteiten als schoolreisjes, excursies en een kerstontbijt te dekken. Ook wordt er gepleit voor gratis digitale leermiddelen, zoals laptops en grafische rekenmachines.

Niet-verplicht

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is duidelijk: ouders zijn niet verplicht om te betalen en kinderen mogen, sinds 2021, hoe dan ook deelnemen aan extra activiteiten. Voorheen lag dat anders; toen mochten scholen bijvoorbeeld nog alternatieve activiteiten organiseren voor leerlingen van wie de ouders niet meebetaalden aan het schoolreisje. Wel mogen scholen zelf bepalen wat voor activiteiten er worden aangeboden.

Afgelopen jaar werd echter duidelijk dat het vaak niet duidelijk is dat het een vrijwillige bijdrage betreft. Radar bestempelde het taalgebruik van scholen zelfs als dwingend. Zo zouden scholen benadrukken dat erop gerekend wordt dat alle ouders meebetalen en dat leuke activiteiten anders niet door kunnen gaan. Na eigen onderzoek beaamde ook de Onderwijsinspectie dat communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij veel scholen misgaat.

Ongelijkheid

De Telegraaf stelt dat de jaarlijkse bijdrage op basisscholen tussen de 38 en 45 euro per kind is. Op middelbare scholen gaat het gemiddeld om zo’n 200 euro. Uit cijfers van Ouders & Onderwijs blijkt dat 13 procent van de ouders hier financieel moeite mee heeft. Inmiddels betalen aanzienlijk minder ouders de vrijwillige bijdrage, waardoor scholen vaker met geldproblemen kampen. „De extra activiteiten komen onder druk te staan,” luidt de brief van de initiatiefnemers.

Onderzoek van de gemeente Den Haag laat zien dat steeds meer scholen genoodzaakt zijn om het schoolreisje of kerstontbijt af te lassen. In ’kwetsbare’ wijken komt dit het meest voor; scholen in meer welvarende buurten hebben minder moeite met het organiseren van extra activiteiten.

Onderwijsminister Dennis Wiersma liet eerder al weten zich zorgen te maken over deze verschillen. „Op de ene school is er een reis naar Rome, een eindgala en de mogelijkheid om paardrijlessen te nemen, de andere school krijgt met moeite een uitje naar een pretpark georganiseerd. Dat vind ik een ongewenst effect van deze maatregel.” Volgende week is er een Kamerdebat over kansengelijkheid.

