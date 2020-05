Deel 19: ’Mijn moeder vindt tweedehands aankopen maar armoedig’

De verbouwing is achter de rug. Elf weken duurde die uiteindelijk. Bij het uitpakken van de spullen dit weekend zag ik keukenspullen gewikkeld in de - hoe kan het ook anders - krant met de kop: Eerste covid-19 besmetting vastgesteld in Nederland. Dat voelt als een eeuwigheid terug.

Elf weken is ook best lang. Toen we de laatste verhuisdoos inpakten was nog maar een klein buikje zichtbaar. Bij mijn vrouw welteverstaan. Begin mei gingen we een nieuwe vloer uitzoeken. De specialist vroeg prompt. „Ben je zwanger?” Die vraag kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wanneer ik nu immers naast me kijk op de keukentrap - ze kan het niet laten om er toch op te gaan staan om iets op te hangen - is de babybuik niet meer te missen. In die elf weken heeft de baby steeds meer ruimte geclaimd. „De baby is zo groot als een komkommer, en zo zwaar als een grote leren schoudertas”, zo las ik tijdens de wekelijkse voorleessessie.

Schaarse ruimte

We wonen weer in ons eigen huis. Nu nog voor ons tweetjes, maar over zo’n twee maanden zal de kleine huisgenoot ook in het appartement ruimte gaan claimen. De zoektocht naar babyspullen kan dus beginnen. We zijn vast begonnen met maten opnemen, want in een appartement in de hoofdstedelijke binnenstad zijn de vierkante meters schaars. Hoe groot kan het babybedje zijn, waar zetten we de commode neer, hoe doen we het met de wieg?

Alles op zijn tijd. Want eerst moeten we nog slagen in de missie die tot de aanschaf van een kinderwagen moet leiden. Met de kennis van de Consumentenbond in ons geheugen hebben we ons jachtterrein verruimd van alleen (online) babywinkels naar tweedehandsplatformen als Marktplaats. Verbazingwekkend wat je daar allemaal tegenkomt!

Gebruikt exemplaar

Enorme prijsverschillen uiteraard: voor eenzelfde wagen 200 euro tot het drievoudige. En dan wordt de goedkoopste nog het best aangeprezen met termen als ’schoon’, ’rookvrij’ en ’we snappen dat je de wagen eerst wil zien, voordat je deze koopt’. Het spel tussen vraag en aanbod, tussen koper en verkoper fascineert mij. Zo is er ook een wagen waar de naam van de kleine bezitter in het verstelbare handvat staat. Dat mag geen probleem opleveren: voor nieuwe, naamloze bekleding op het handvat wordt gezorgd. Zonder extra kosten.

We stevenen af op een dilemma: betalen we de hoofdprijs of kopen we een gebruikt exemplaar voor bijvoorbeeld de helft van het geld? Als we voor het laatste kiezen, hebben we wel een bijkomend probleem. Een heel groot probleem zelfs. Mijn moeder. Want als zij daar achter komt dan zwaait er wat.

Armoedig

Tweedehands aankopen vindt ze maar armoedig. Zo is zij in Pakistan opgevoed en opgegroeid. Gedragen kleren en gebruikte spullen binnen het gezin delen: prima. Binnen de familie? Moet ook kunnen. Maar meubels en spullen van anderen overnemen? Ze is al iets bijgedraaid. Een grote kast die we voor acht tientjes op de kop tikten, krijgt na jaren zelfs waardering.

Maar de gedachte dat haar kleinkind in een gebruikte kinderwagen wordt vervoerd of slaapt maakt haar instant verdrietig. Zo hoort het niet. Zo mag het niet. Maar zo gaan we het misschien wel doen. Mits de wagen in de hal past. Dat wordt nog passen en meten.