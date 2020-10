Ben jij blij dat de wintertijd weer ingaat?

Een eeuw geleden was er nog sprake van één standaardtijd, namelijk de wintertijd. In 1977 zijn de zomer- en wintertijd pas ingegaan. De reden? Het besparen van energie. Door de klok in de zomer een uur vooruit te zetten, heb je meer profijt van het daglicht en is het ‘s avonds een uur langer licht.

Biologische klok

De meningen over de zomer- en wintertijd zijn verdeeld. Voor sommigen betekenen de verschillende tijden dat hun biologische klok helemaal op hol slaat. Voor anderen maakt het niet zoveel uit: zij vinden het wel prima dat ze vandaag een uurtje langer konden blijven liggen in bed en dat het wat eerder licht wordt. Daarbij komt wel kijken dat het ook wat eerder donker wordt.

In het Europees Parlement stemde de meerderheid voor om de EU-lidstaten zelf te laten bepalen of zij vanaf 2021 zomer- en wintertijd blijven hanteren.

Luke is van mening dat de wintertijd de standaardtijd moet worden omdat dat het voordeligst is voor de biologische klok.

Deze persoon vindt het wel fijn dat het straks wat eerder licht is.

