Lymepatiënte Lidewij: ’Af en toe kan ik zelf boodschappen doen!’

„Zelf naar de wc gaan, vijftien minuten in mijn rolstoel zitten en kunnen praten. Dat was zes jaar geleden een goede dag voor mij. Ik had toen een infuus in mijn arm en lag zo goed als 24 uur per dag in bed, bij mijn ouders thuis. Het was een wonder als ik genoeg energie had om een paar stappen te zetten.

Dat is inmiddels anders. Ik ben sinds 31 maart 2021 infuusvrij, kom bijna elke dag mijn bed uit en woon met mijn man - met wie ik in 2019 ben getrouwd - in een hele fijne, aangepaste woning. Ik slik wel nog steeds veel medicatie, maar die kan gewoon mee in mijn tas als ik ergens heen wil in mijn rolstoel. Ik heb zó veel meer vrijheid!

Lentezonnetje

Natuurlijk ben ik vergeleken met een gezond persoon nog steeds heel erg ziek. Ik heb veel zenuwpijn en last van spieruitval, en ik moet continu nadenken over waar ik mijn beperkte hoeveelheid energie aan besteed. Maar af en toe kan ik zelf boodschappen doen en daar geniet ik van! Het is nog steeds wel heftig - want ik word altijd overdonderd door de duizend soorten melk die je kan kopen - maar ik vind het geweldig, omdat ik het lang niet heb kunnen doen. Ik heb acht jaar lang geen enkele supermarkt van binnen gezien, want daar was ik te ziek voor.

Genieten van de kleine dingen is heel belangrijk in mijn leven. Mijn motto is dan ook: create your own sunshine en geniet van wat je kunt. Ik geniet nu bijvoorbeeld enorm van het lentezonnetje. Op m’n ligbed in de tuin… Heerlijk! Dat betekent natuurlijk niet dat ik nooit dagen heb waarop ik denk: en nu vind ik het even niet leuk meer. Want geloof me, die heb ik genoeg. Toch kan ik over het algemeen goed een positieve draai aan het leven geven, juist omdat ik zo ernstig ziek was. Bij iedere nieuwe klacht moest ik van mezelf stilstaan bij wat ik nog wél kon.

Doolhof

Per jaar kan ik een beetje meer. Ik ben bijvoorbeeld vijf jaar geleden begonnen als bestuurslid communicatie bij de Lymevereniging. Dat vrijwilligerswerk is flexibel in te richten; ik kan veel doen op mijn eigen moment, gewoon vanaf mijn laptop in bed of op de bank.

Ik zeg altijd: als ik ook maar één procent kan bijdragen aan goede voorlichting over Lyme, dan is dat al mijn energie waard. Door te weinig kennis over mijn ziekte, voelde het geregeld alsof ik in een doolhof stond. Zeker toen het UWV mij in 2013 volledig arbeidsgeschikt verklaarde, waarvan de rechtszaak in 2017 nog steeds liep. Hoewel ik toen heel graag wilde werken, kón ik het gewoon niet. Ik lag 24 uur op bed en werd verzorgd door mijn ouders. Die periode kostte ontzettend veel energie, want ik moest continu worden gekeurd door artsen om te bewijzen dat ik echt ziek was. Heel frustrerend, want ik wilde me kunnen focussen op beter worden!

Om de bewustwording van de impact van leven met Lyme te vergroten, organiseer ik op 22 april vanuit de Lymevereniging het Lyme+ Community-evenement, bedoeld voor chronische patiënten en hun naasten. Die bedacht ik vorige zomer, tijdens een terugval waarin ik weer ernstig ziek werd. Mijn man heeft toen ontzettend lief en goed voor mij gezorgd. Daarom bedacht ik: we moeten ook onze naasten in het zonnetje zetten! Het evenement bestaat uit verschillende activiteiten, van een Wim Hof-workshop tot een rolstoel clinic; daar kunnen zowel Lymepatiënten, als hun familie aan meedoen. Ook al is het natuurlijk helemaal niet fijn dat we een ’Lyme-dag’ moeten organiseren, wordt het denk ik toch een hele leuke dag.

Toekomst

Zes jaar geleden vertelde ik dat ik weer eens een keer wilde paardrijden. En dat is inmiddels gelukt - al eindigde het wel in een epileptische aanval. Als ik nu opnieuw zes jaar in de toekomst kijk, hoop ik dat ik dan nog ’ouder en wijzer’ ben, en dat ik nog steeds van de kleine dingen kan genieten en tijd met familie en vrienden kan doorbrengen. Misschien kan ik dan wel mijn droomreis naar Cuba maken. En ik zou heel graag een hond willen, die ik kan opleiden tot hulphond. Dat zou echt fantastisch zijn!

Ook hoop ik dat jezelf en elkaar controleren op tekenbeten tegen die tijd net zo standaard is als tandenpoetsen. Teken komen overal voor; in parken, bossen, maar ook in de achtertuin en zelfs in het gras tussen de terrastegels. Heel even ’s avonds checken, is een kleine moeite die heel veel ellende kan voorkomen.”

